Samsung Karar Verdi, Bixby Sanal Asistanı İçin Akıllı Hoparlör Üretecek

Eğer bu haber yakın zamanda gerçeğe dönüşürse, yapay zeka ve ses komutlarıyla çalışabilen akıllı hoparlör pazarında işler tamamen rekabete dönüşeceğe benziyor. Samsung çok yakında Bixby hoparlörleri ile Amazon'un Echo'su, Alphabet'in Google Home'u ve Apple'ın HomePod'u ile kıyasıya pazarda güreşecek gibi görünüyor.

Kaynaklara göre, Vega adlı bu ürünü geliştirmek için Samsung, bir yıldır çalışıyormuş. Yine dedikodulara göre, dev şirket bu ürünle birlikte gelecek özellikleri henüz netleştirmiş değil. Bixby yazılımının dil sıkıntıları yüzünden gecikmesi, doğal olarak bu ürünün de çıkış tarihini de belirsiz kılıyor. Konuyla yakından ilgili kaynaklar, Bixby yapay zakasının sözdizimi ve dilbilgisi yapısının ayarlanmasında çeşitli zorluklar yaşandığını ifade ediyorlar. Bu sorunlar aşılırsa,daha önce Tamindir.com sayfalarında yayınladığımız "Sanal Asistanlık Hizmeti Veren Hoparlörler Arasına Bixby'de Katılıyor" haberinin de bu sıkıntılar aşıldıktan sonra gerçekleşmemesi için ortada bir neden kalmayacak. Güney Kore Gazetesi Korea Herald'ın bir raporuna göre daha önce, Samsung'un muhtemelen Bixby tarafından güçlendirilmiş bir "ev ses cihazı" üzerinde çalıştığı söylentileri de internet sitelerinde dolaşıyordu.

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