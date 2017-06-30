Samsung Patlamayan Batarya Geliştiriyor

Güney Kore'li elektronik üreticisi Samsung, Note 7 faciasından sonra yeni nesil batarya geliştirmeye karar verdi.

Samsung'a milyarlarca dolar para kazandırması beklenen telefonu Note 7'nin patlama sorununu tekrar yaşamak istemeyen şirket, bu olaylarından sonra pek çok yenilik yaptı. Bunların tekrarlanmaması için uğraşan Samsung SDI (pil üretme bölümü), birkaç yıl içinde tüketcilere patlamaya dayanıklı piller tedarik edebileceği konusunda kendine güveniyor. Patlama oranını yüzde sıfıra düşürmek isteyen SDI, şu an Samsung'un en önemli departmanlarından biri haline geldi.

Samsung SDI, Samsung'un yeni akıllı telefonları için patlama yaratmayan, güvenli olan solid-state (katı hal) bataryaları üretebileceğini söyledi. Bunu yapmak için yeni bir teknoloji kullanacağını da belirtiyor. Ancak, yeni nesil olarak gelecek solid-state bataryaları Samsung'un yeni telefonlarına uyum sağlayacağından emin değil. Bir Samsung SDI yetkilisi, ülkenin prestijli yayın organı Kore Herald gazetesine yaptığı açıklamada, bu teknolojinin iki içinde yetişemeyebileceğini de belirtti. ''Akıllı telefonlar için solid-state (katı hal) bataryaları üretmek için teknoloji düzeyimiz bir ile iki yıl içinde yeterince olgunlaşmayacaktır.'' diyen yetkili, yine de hızlı bir çalışma içerisinde olduklarının da altını çizdi.

Solid-state (katı hal) bataryalar, günümüzde akıllı telefonlarda ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılan mevcut lityum iyon pillerin yerini alacak. Ancak, yeni nesil bataryalar umarım ki, Samsung'un başına tekrardan bela açaçak durumlar oluşturmaz.

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