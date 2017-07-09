Samsung S8, iPhone 7 Satışlarını Etkilemiyor

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Samsung'un son çıkardığı telefonu Galaxy S8'in, iPhone için adeta ''katil'' olarak geldiği söyleniyordu. Hatta Samsung'un, her telefonuyla iPhone'a kafa tuttuğu düşünülüyordu. Ancak, yapılan araştırmaya göre Samsung, iPhone'un satışlarını neredeyse hiç etkilemiyor.

Pek çok kişi Samsung S8'in yeni ekran tipini ve yenilenen özelliklerini çok beğenmişti. Kullanıcılar, S8'in iPhone 7 satışlarında olumsuz etkisi olduğunu düşünüyordu. Ancak, durumun öyle olmadığı açıklandı.

Canaccord Genuity'nin analisti Michael Walkley, Samsung S8'in çıkışından sonra iPhone 7'nin satışlarında düşüş olmadığını açıkladı. Hatta haziran ayında satış oranının artışa geçtiğini belirtti, Michael Walkley, iPhone 7'nin Apple'ı tatmin ettiğinin de altını çizdi.

Piyasanın diğer güçlü ekiplerinden LG'nin son amiral gemisi G6'nın da iPhone satışlarında önemli bir etkisi olmadı. Ayrıca çok güçlü özelliklere sahip olmasına rağmen, sınırlı pazarlanabilirliği ve kullanılabilirliği nedeniyle Google Pixel de iPhone satışlarına etkide bulunamadı.

Şu anda en çok merak edilen sorulardan biri de Apple iPhone 8'i piyasaya sürdüğünde diğer rakip markaların satışlarının nasıl etkileneceği. Eğer Apple, iPhone 8'de tasarım ve özellik olarak yeni şeyler getirmezse kullanıcıların ilgisini çok çekemeyecektir diye düşünüyorum.

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