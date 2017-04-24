Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Twitter'a Veda Etti

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen’in Twitter hesabından kendisine yönelten sorulara cevap verdiğini, yardımcı olmaya çalıştığının haberini sizlerle paylaşmıştık. Yeğen bugün öğlen saatlerinde, 2 yıldır aktif şekilde kullandığı Twitter hesabını kapatacağını, yine kendi sayfası üzerinden duyurdu.

Twitter ortamını ve paylaşmayı sevdiği için takipçilerine teknolojilerdeki ilerlemeleri takipçileriyle paylaşmaya çalıştığını yazan Yeğen, DM özelliğini herkese açtığından beri yaşadığı sorunları, “Hemen cevap bekleyenler, maddi destek ve iş isteyenler, ücretsiz ürün talebinde defalarca bulunanlar, ağır dillerde farklı konularda yazanlar hesabı çalıştırma konusunda beni çok zorlamaya başladı. Buna da razıydım ama bazı birebir yazışmalarımın son aylarda Photoshop ile değiştirilip, belirli forumlarda yanlış anlamalara sebep verebilecek şekilde değiştirilmesinin önüne geçemedim.” şeklinde özetledi.

Bir yöneticinin Twitter ortamında hesabını aktif kullanmasının çok zor olduğunu yazan Yeğen açılamasına, “Parlak bir geleceğimiz için Inovasyon ve eğitimi en ön planda tutmamız ve bireyler, eğitim kurumları, kurumlar olarak bu alanda gece gündüz çalışmamız gerektiğine çok inanıyorum. Ben ülkem için bizzat bu yönde elimden geleni yapmaya devam edeceğim.” şeklinde devam etti.

Tüm takipçilerine teşekkür ederek yazısını bitiren Tansu Yeğen yazısında, “Eğer bu süreç içinde herhangi birinizi istemeden de olsa kırdıysam, lütfen affediniz.” cümlesine de yer verdi.

Tansu Yeğen Kimdir?

1966 İstanbul doğumlu olan Tansu Yeğen, 1985 Alman Lisesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği lisans eğitiminin ardından, Marmara Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1991 yılında Digital Equipment’ta başladığı kariyerine sırasıyla, 1994’te Hewlett Packard Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, 1998 yılında Microsoft Türkiye’nin Pazarlama Müdürlüğü görevlerinin ardından, 1999 yılı itibariyle Microsoft’taki görevine Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Daha sonraki yıllarda sırayla Apple, Turkcell Ukrayna, Turkcell Avrupa ve IBM 'de Genel Müdür görevlerini yapan Tansu Yeğen, 2013 yılından beri Samsung Türkiye’de Başkan Yardımcısı olarak çalışıyor.

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