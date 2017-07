Samsung'dan Herkesin Beklediği Ürün, Mini Galaxy S8 Geliyor

Samsung her ne kadar badireler atlatmış olsa da yeni ürünleri geçmişin lekelerini temizliyor. An itibariyle Samsung, piyasaya normal ve Galaxy S8 + de dahil olmak üzere iki Galaxy S8 sürümü pazarlıyor. Ancak çok yakında dayanıklı bir Galaxy S8 Active'in de raflara yerleşmesi bekleniyor. Ama şirketin her an bir S8 Mini sürprizi de olabilecek gibi görünüyor.

Kısaca söylentilere göre, şirket yeni bir sürpriz yapabilir ve dördüncü bir Galaxy S8 modelini de raflara yerleştirebilir. Söylenenlere bakılacak olursa, Samsung, Galaxy S mini geleneğini daha kaliteli ve tercih edilir kılabilecek çalışmalar içine girmiş bile. Bu haber BGR web sitesinde yer alıyor, ancak BGR Hindistan menşeli bir teknoloji yayını olduğu için Samsung'un bu planlarının bu ülkeye yönelik olabileceği de akıllara gelmiyor değil.

Samsung S8 Mini Teknik Özellikleri

Haberde Samsung'un daha önce ürettiği ve piyasada son derece zayıf kalan tüm "S Mini" ürünlerinden daha üstün bir "S8 Mini" modeli üzerinde çalışıyor.

Sızan raporlara göre S8 Mini modeli, vücutta 4.3 inçlik bir ekran taşıyacak, ancak gövdesi 5.3 inç olacak. Bunun yanı sıra, Qualcomm Snapdragon 821 işlemci ile güçlendirilecek. ve 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olacak. Şimdilik bu konfigürasyon, o kadar da etkilenilecek bir durum yaratmasa da, mutlaka kendine bir potansiyel yaratacaktır. Kağıt üzerinde cihazın söz konusu donanım özellikleri, Google Pixel ile aynı seviyede görünüyor. Bakalım şirket bu cihazın etiketini ve çıkış tarihini nasıl ayarlayacak.

