Sanal Bahis, Uyuşturucu ve Kaçakçılık Suçlarıyla Bir Tutulacak

Çığ gibi büyüyen, neredeyse her yerde reklamlarını görmeye alıştığımız sanal bahis sitelerinin sonu geliyor. Hükümet, yasa dışı oyun siteleri için oluşturduğu 2 yıllık eylem planının ardından yasal düzenlemeye gitti.

16 önemli başlık halinde organize edilen eylem planı, yasa dışı organizasyonların kumar ve bahis oynatma yoluyla ekonomik olarak güçlenmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyon kuruldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla başlatılan yasal düzenleme çalışmaları tamamlandı. Artık illegal bahis suçları, Ceza Muhakemesi Kanununda uyuşturucu ve kaçakçılık suçları gibi nitelikli suçlar kapsamında değerlendirilecek.

İHA’nın haberine göre, işte yeni hazırlanan yasal düzenleme:

“MADDE 1 – 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

d) 140. maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.”

İşte Kumar ve Bahis Sitelerine Karşı Uygulanacak Kapsamlı Eylem Planı

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