Sanal Gerçeklik Hastalara Şifa Oldu

Gittikçe yaygınlaşan sanal gerçeklik uygulamaları aynı zamanda farklı sektörlere de yayılmaya başladı. Sağlık sektöründe alternatif bir tedavi yöntemi olarak etkisi test edilen sanal gerçeklik teknolojisi, şaşırtıcı derecede olumlu sonuçlar verdi. Bir hastanede yapılan araştırmada, sanal gerçeklik deneyimi yaşatılan hastaların ağrılarında azalma gözlemlendi.

AppliedVR adlı platformun yetkilileri tarafından yapılan araştırmada, kronik hastalıkların getirdiği sürekli ağrılara maruz kalan hastalara sanal gerçeklik deneyimi yaşatıldı ve hastaların ağrılarında ortalama 10 dakikada yüzde 24 azalma görüldü. Klinik olarak da doğrulanan araştırma sonuçlarına göre, MS hastalarının yakındığı ağrılar, ya da doğum sancıları sanal gerçeklik tedavileriyle hafifletilebiliyor. Sanal gerçekliğin ağrıları azaltmadaki etkisini açıklayan yetkililer, hastaların o esnada çektiği acıya değil, içine girdiği sanal dünyaya odaklanması sebebiyle ağrılarının hafiflediğini söyledi. Bunun yanı sıra, hastane ortamından uzaklaşıp farklı dünyalara dalan hastaların mental olarak da rahatlama yaşadığı gözlemlendi.

Böylelikle sanal gerçekliğin, oyun ve eğlence kategorisinin dışında da kullanılabileceği görülürken, araştırmayı gerçekleştiren AppliedVR platformu sanal gerçeklik uygulamasını klinik ortamlara taşıyan ilk kuruluş oldu. Bugün AppliedVR, kendi web sitesi üzerinden hem hastalar hem de tedarikçiler için sanal gerçekliğin tedavi olarak kullanılmasında aracılık ediyor.

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