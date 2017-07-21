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Sanal Para Piyasasının Yeni Gözdesi: Ripple

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Sanal paraların yeni gözdesi Ripple (XRP), Bitcoin ve Ethereum’un hemen peşi sıra yükseliyor. Kendini en hızlı ve en ölçeklenebilir dijital para olarak tanıtan Ripple, şu an 0.189 dolardan işlem görüyor. 

Bitcoin’in rekor üzerine rekor kırışları, Ethereum’un milyonlar kazandırması üzerine uzun uzun konuştuk. Sanal para pastasından hala bir dilim kapmadıysanız Ripple tam sizlik gibi gözüküyor. Bitcoin’in 1 saati geçen işlem hızına kıyasla, Ethereum’un yaklaşık 2 dakikada işlem görmesi piyasada olumlu izlenim kazanmasını sağlamıştı. Ripple 4 saniyelik rekor işlem hızıyla kripto para piyasasına yeni bir boyut kazandırıyor.

Değeri 10 bin Türk lirasına yaklaşan Bitcoin ve Mart itibariyle hep yükseliş trendinde ve 800 lira üzerinde değere sahip olan Ethereum’a kıyasla Ripple, sanal para borsasına yeni adım atanlar için oldukça uygun.

2012 kuruluşlu ve San Francisco merkezli bir start-up olan XRP, rakiplerine kıyasla daha eski olmasına nazaran, daha geriden geliyor. Zaten 30 borsada işlem görmekte olan Ripple, piyasanın en büyük 3. kripto parası konumunda.

Dünya’nın en büyük 50 bankasının 15’i, ülkemizde de Akbank Ripple’ı kullanıyor. Diğer kripto paralardan farklı olarak madenciliği olmayan XRP, 11.5 milyar dolar piyasa hacmine sahip. Bitcoin’in  41.6 milyar dolarlık payına ve 22.8 milyar dolar hacme sahip Ethereum’a kıyasla hiç de kötü durumda olmayan Ripple’ın akıbeti yakın zamanda ne olacak göreceğiz. Daha ayrıntılı için XRP Charts sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Yazar: - 21.07.2017

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