Şans Oyunları
Android için Şans Oyunu Sonuçları Uygulaması
Şans Oyunları uygulamasıyla Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği şans oyunu sonuçlarını anında öğrenebilirsiniz.
Şans Oyunları uygulamasıyla Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği şans oyunu sonuçlarını Android cihazlarınızdan öğrenebilirsiniz.
Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara, Şans Topu veya Milli Piyango gibi şans oyunları, herkesin bir gün hayalini kurduğu zenginliğin kapılarını aralayabilecek türden oyunlar. Her hafta talihli sayıların bulunduğu biletin sahibi olanlar büyük ikramiye ve teselli ikramiyelerini kazanarak hayatlarına devam ediyorlar. Siz de sürekli şans oyunu oynuyorsanız, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için Şans Oyunları uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Sonuçlar açıklandığında anında haberdar olabileceğiniz uygulamada, çekilişin yapılacağı güne de hatırlatma ayarlayabiliyorsunuz.
Çeşitli algoritmalar kullanarak büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler için, geçmişten bugüne en çok ve en az çıkan sayıları da sizlere sunan uygulamada kaç kişinin büyük ikramiye kazandığını ve devreden ikramiyeleri de görüntüleyebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Milli Piyango sonuçları,
- Sayısal Loto sonuçları,
- Süper Loto sonuçları,
- On Numara sonuçları,
- Şans Topu sonuçları,
- En çok ve en az çıkan sayılar,
- Sayı üretme aracı,
- Hatırlatma ayarlama.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Tayfun DEMİRBAŞ
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