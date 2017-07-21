Save Mongwau(Android)
Android İçin Macera Oyunu
Mika'nın ruhunu kurtarmasına yardımcı oluyoruz.
Save Mongwau, Android telefonda oynayabileceğiniz platform – macera oyunu.
Kötü büyücü Otaktay’ın ruhumuzu ele geçirmesiyle başlıyor maceramız. Mika’nın ruhunu mümkün olduğunca kısa sürede kurtarmalıyız. Ormanlar, karanlık zindanlar, bataklık, lav dünyaları türlü tehlikelerle dolu.
Timsah, hayalet, dev örümcekler, zombiler, yırtıcı kuşlar ve daha nice tehlikeyi ruhunu kurtarmak için aşmak durumunda olan Mika adında bir kız kızılderili karakteri kontrol ediyoruz oyunda. Mika’nın kabilesinden atılan kötü büyücü Otaktay ile karşılaşmadan önce onlarca tuzağı atlatıyoruz. Kullanabildiğimiz tek silah balta. Bu arada karakterimiz sürekli olarak zıplama yeteneğine sahip değil. Platformları aşarken bekleyip nefes alarak gitmeliyiz. Aksi halde enerji barımız dolmuyor, normalde zıplayabileceğimiz yeri zıplayamayıp ruhumuzu teslim ediyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Geeky Raccoons
İlerlemeli Popülerleri
- Temple RunAndroid için Temple Run Oyunu
- Dragon CityAndroid için Ejderha Geliştirme Oyunu
- The Amazing Spider-ManAndroid İçin The Amazing Spider-Man Oyunu
- Exploration LiteAndroid İçin Minecraft Benzeri Oyun
- Fireboy and WatergirlAndroid için Ateş ve Su Oyunu
Save Mongwau Eski Sürümleri
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı