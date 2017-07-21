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Save Mongwau
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Save Mongwau

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Save Mongwau
Save Mongwau
Save Mongwau
Save Mongwau
Save Mongwau

Android İçin Macera Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Mika'nın ruhunu kurtarmasına yardımcı oluyoruz.

Save Mongwau, Android telefonda oynayabileceğiniz platform – macera oyunu.

Kötü büyücü Otaktay’ın ruhumuzu ele geçirmesiyle başlıyor maceramız. Mika’nın ruhunu mümkün olduğunca kısa sürede kurtarmalıyız. Ormanlar, karanlık zindanlar, bataklık, lav dünyaları türlü tehlikelerle dolu.

Timsah, hayalet, dev örümcekler, zombiler, yırtıcı kuşlar ve daha nice tehlikeyi ruhunu kurtarmak için aşmak durumunda olan Mika adında bir kız kızılderili karakteri kontrol ediyoruz oyunda. Mika’nın kabilesinden atılan kötü büyücü Otaktay ile karşılaşmadan önce onlarca tuzağı atlatıyoruz. Kullanabildiğimiz tek silah balta. Bu arada karakterimiz sürekli olarak zıplama yeteneğine sahip değil. Platformları aşarken bekleyip nefes alarak gitmeliyiz. Aksi halde enerji barımız dolmuyor, normalde zıplayabileceğimiz yeri zıplayamayıp ruhumuzu teslim ediyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Geeky Raccoons
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