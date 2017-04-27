Scale, Android telefonunuzda renkli, minimalist çizgilere sahip bulmaca oyunlarına yer veriyorsanız kesinlikle indirip oynamanız gerektiğini düşündüğüm kaliteli bir yapım. Basit ancak eğlence dozu yüksek oynanış sunan Android oyunu, tamamen Türk yapımı bulmaca oyunu LOLO’nun geliştirici ekibi tarafından hazırlanmış. Kısa sürede bağımlılık yaptığını önceden söyleyeyim.

Yeni çıkan bulmaca oyunlarında hakim olan minimalist çizgileri taşıyan, her yaştan mobil oyuncunun keyifle oynayacağı ender yapımlardan biri Scale. Oyunda tek yaptığınız şey; beyaz topa değmeden oyun alanını keserek küçültmek. Ancak bu, göründüğü kadar basit değil. Topa dokunmadan gerçekleştirdiğiniz kesme/kırpma sonrasında hedefinize yeterince yaklaştıysanız oyun alanı ölçeklendiriliyor. Bununla beraber hedefiniz de yükseltiliyor. Çok daha dar alanda harikalar yaratmak için ter döküyorsunuz. Öte yandan başlangıç modu oyuna alışma sürenizi kolaylaştırıp hızlandırırken klasik modun dışında kalan 4 mod zorluk düzeyini tepe noktaya taşıyarak sabrın sınırlarını zorluyor. Açıkçası oyunun zevki de bu noktada çıkıyor.

Oldukça dar bir alanda rastgele hareketler çizen bir topun baskısıyla ufak kesme hareketleri yaparak puan toplamaya çalışıyorsunuz. Kesmeleri oyun alanının altına yerleştirilmiş sınırlı sayıda kutucukla yapıyorsunuz. Oyunu zorlaştıran nokta ise; kesme işlemini yaparken topun size çarpma ihtimalinin oldukça yüksek olması. Topun hızını, geliş ve gidiş yönünü gözlemleyip ona göre hamlenizi yapmanız gerekiyor. Gelişigüzel kesme yaparsanız fazla ilerleme şansınız olmuyor. Hele ki; Scale modda oynamıyorsanız çift haneli skora ulaşmanız hayalden öteye gidemiyor. Mod demişken başlangıç modunu son derece kolay bulanlar için ek modlar sunuyor oyun. Just 3, Plus 1, Trio ve Double mod, kendinize güveniyorsanız açabileceğiniz modlar arasında. Bu arada tümü açık olarak geliyor; oyunun mantığını öğrendikten sonra Scale modda vakit kaybetmeyin, diğer modlara atlayın derim.

Vaktin geçmek bilmediği durumlarda açık oynanabilecek en iyi mobil oyunlardan biri Scale. Güncellemelerle yeni modların eklendiğini, oynanış deneyiminin sürekli geliştirildiğini de eklemek gerek. Unutmadan, 101 Digital’in bir önceki oyununu da hala oynamadıysanız aşağıdaki bağlantıdan indirip oynamanızı isterim.