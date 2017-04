Scale, iOS işletim sistemli iPhone ve iPad cihazınıza ücretsiz indirip keyifle oynayacağınız renkli, sürükleyici, yenilikçi bir bulmaca oyunu. Tamamen Türk yapımı bulmaca oyunu LOLO’nun geliştiricileri tarafından hazırlanan yapımda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Son dönem mobil oyunlarda gördüğümüz minimalist izleri taşıyan, son derece sade – göz yormayan menüler sunan bulmaca oyunu Scale, her yaştan kişinin dikkatini çekecek, rahatlıkla oynayabileceği kaliteli bir yapım.

Oyunda amacınız; belli bir hızda hareket eden beyaz topu dikkate alarak kesme hareketiyle oyun alanını olabildiğince küçülterek puan toplamak. Kesme hareketini alana sürükle – bırak yaparak yerleştirdiğiniz kutucuklar aracılığıyla gerçekleştiriyorsunuz. Bazı kutucukları doğrudan kullanabiliyorken, bazılarını döndürme şansına sahipsiniz. İstenen hedefe ulaşmayı başarırsanız içerisinde bulunduğunuz alan otomatik olarak yeniden boyutlanıyor ve hedef yükseltiliyor.

Bu noktada oyunun basit olduğu fikri oluşabilir kafanızda ancak öyle olmadığını başlangıçta deneyimliyorsunuz. Beyaz topun kesme işlemi tamamlanmadan çektiğiniz çizgiye değmesi halinde onca çabanız boşa gidiyor. Scale modunda üç canınız diğer deyişle hata yapma lüksünüz var. Seçtiğiniz moda göre can sayısı değişiklik gösteriyor. Bu sayıyı aşarsanız elmaslarınızı kullanarak veya oyun içi videoyu izleyerek kaldığınız yerden devam etme şansınız var.

İlk gününde 60.000’e yakın oyuncuyu kendisine bağlamayı başaran yenilikçi bulmaca oyununda klasik dahil 5 oyun modu seçeneği bulunmakta. Scale modda kesme hareketleriyle alanı küçülterek ilerliyorsunuz ve tek top var. Üç kutucuğun karşınıza çıktığı Just 3 modunda kesme hareketini çok daha kısa sürede yapabilmenizi sağlayan ancak dikkatli kullanılması gereken, puzzle ağırlıklı bir oynanış sunuluyor. Plus 1 moduna geçtiğinizde başarıyla gerçekleştirdiğiniz her son kesme işleminin hemen ardından yeni bir top oyuna katılıyor. Bu modu yeterince zor bulmadıysanız Trio modu oynamanızı isterim. Bu modda üç topun hareketlerini dikkate alarak ilerlemeniz gerekiyor. Oyunu çözmenin ötesine geçtiyseniz deneyebileceğiniz Double modunda her hedefi tamamlayışınızda çift top ekleniyor. Her biri ayrı zevkli olan bu modların tümü ücretsiz, dilediğinizden başlama şansına sahipsiniz. Bunu özellikle belirtmek istedim; zira bulmaca oyunlarında genellikle başlangıç modu dışındakiler kilitlidir; açmak için özel bir çaba sarf etmeniz gerekir. Bu oyunda öyle değil.

Unutmadan, oyunun yeni sürümünde yepyeni modlar eklenmiş. Performans ve oynanış deneyiminin de iyileştirildiğini belirteyim. Bulmaca oyunlarından keyif alıyor, benzersiz bir oynanış sunan sürükleyici bir yapım arıyorsanız Scale’ı kesinlikle görmelisiniz.