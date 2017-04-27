Scheduled uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan yazılı mesajlarınızı kolayca zamanlayabilirsiniz.

Doğum günü, yıldönümleri vb. özel günlerin yanında mutlaka mesaj göndermeniz gereken durumlarda imdadınıza yetişen Scheduled uygulamasında, mesajınızı yazdıktan sonra gönderilecek kişiyi seçmeniz yeterli oluyor. Bunun yanında, bildirim özelliği sayesinde size o durumu hatırlatan uygulama sizin için önemli olan insanlarla iletişimi koparmamanızda büyük kolaylık sağlıyor.

iMessage,Messenger, WhatsApp, Twitter, Telegram gibi uygulamaları destekleyen Scheduled uygulaması oldukça kolay bir arayüze sahip durumda. Türkçe , İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce, İspanyolca ve daha birçok dili destekleyen uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir ve SMS’leri kolayca zamanlayabilirsiniz.