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Scheduled
TamindirMobilİletişimScheduled - IPhone Ve IPad İçin SMS Zamanlama Uygulaması

Scheduled

Scheduled İndir Hemen İndir

5.9 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Scheduled
Scheduled
Scheduled

Scheduled uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan yazılı mesajlarınızı kolayca zamanlayabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Scheduled uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan yazılı mesajlarınızı kolayca zamanlayabilirsiniz.

Doğum günü, yıldönümleri vb. özel günlerin yanında mutlaka mesaj göndermeniz gereken durumlarda imdadınıza yetişen Scheduled uygulamasında, mesajınızı yazdıktan sonra gönderilecek kişiyi seçmeniz yeterli oluyor. Bunun yanında, bildirim özelliği sayesinde size o durumu hatırlatan uygulama sizin için önemli olan insanlarla iletişimi koparmamanızda büyük kolaylık sağlıyor.

iMessage,Messenger, WhatsApp, Twitter, Telegram gibi uygulamaları destekleyen Scheduled uygulaması oldukça kolay bir arayüze sahip durumda. Türkçe , İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce, İspanyolca ve daha birçok dili destekleyen uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir ve SMS’leri kolayca zamanlayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Brthrs Agency
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