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Scotty
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Scotty

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Scotty
Scotty
Scotty

Android için Yolculuk Paylaşımı Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 14 dakika önce

Scotty uygulamasıyla Android cihazlarınızdan motorcuları çağırarak trafiğe takılmadan seyahat edebilirsiniz.

Scotty uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden motorcuları çağırarak trafiğe takılmadan seyahat edebilirsiniz.

Motosiklet sürücüleri ve yolcuların bir araya geldiği Scotty uygulaması, temel olarak yolculuk paylaşım uygulaması diyebiliriz. Eğitimli Scooter sürücülerinin dahil olduğu sistemde, bulunduğunuz konuma uygun bir motoru çağırıyorsunuz ve bunun ardından trafiğe takılmadan istediğiniz yere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. BlaBlaCar’ın motor versiyonu olan Scotty uygulamasında otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında zaman kaybetmeden, taksilerde para kaybetmeden uygun fiyatlarla ve hızlı bir şekilde seyahat edebilmeniz mümkün.

Bulunduğunuz yere gelen sürücüleri yolculuğunuzun sonunda uygulama üzerinden puan ve yorumlarınızla değerlendirebileceğiniz Scotty uygulamasında, bu değerlendirmeniz sayesinde diğer kullanıcılar da güvenebilecekleri sürücülerle seyahat edebiliyorlar. Eğer siz de hızlı ve uygun fiyatlarla seyahat etmek istiyorsanız Scotty uygulamasını deneyebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Scotty Technologies, Inc.
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