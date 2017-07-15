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Scotty
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Scotty

(iOS)
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34.7 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Scotty
Scotty
Scotty

iPhone ve iPad için Yolculuk Paylaşımı Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Scotty uygulamasını kullanarak size en yakın motorcuları çağırarak rahatça seyahat edebilirsiniz.

Scotty uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan size en yakın motorcuları çağırarak rahatça seyahat edebilirsiniz.

Yolculuk paylaşımı uygulaması olarak hizmet veren Scotty, Scooter kullanan sürücüler ile yolcuları bir araya getirerek trafiğe takılmadan rahat bir yolculuk imkanı sunuyor. Eğitimli ve güvenilir sürücülerin bulunduğu platformda, bulunduğunuz konuma en yakın ve uygun bir motorcuğu çağırarak hızlı bir şekilde gideceğiniz yere ulaşabileceğiniz uygulama sayesinde toplu taşıma araçlarında zaman kaybetmek tarih oluyor. Bir yere acilen yetişmeniz gerektiğinde toplu taşıma araçlarında zaman, taksilerde de para kaybetme durumunu ortadan kaldıran Scotty ile oldukça uygun fiyatlarla hızlı bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

Birlikte seyahat ettiğiniz sürücüleri uygulama üzerinden puan ve yorumlarla değerlendirebileceğiniz ve diğer kullanıcılara da bu sayede yardımcı olabileceğiniz Scotty uygulaması, bu değerlendirme sistemi sayesinde kullanıcıların güvenebilecekleri sürücüleri tercih etmelerinde de kolaylık sağlıyor. Hem hızlı hem de uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunan Scotty uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.3 ve üzeri
Üretici:
Scotty Technologies, Inc.
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