Screen Recorder Pro ile Android telefonunuzda neler olup bittiğini kaydedin!

Akıllı cihazı olanlar çeşitli nedenlerden dolayı sürekli ekran videosu almak isterler. Fakat çoğu ekran videosu almaya yarayan uygulama, kullanılmak istenen akıllı cihazın rotlu olmasını istemektedir. Kullanıcı cihazını garanti kapsamından çıkarmamak için root yapmayı tercih etmez. Bu uygulama sayesinde cihazınızdan, garanti kapsamından çıkmadan ve root yapmadan da ekran video kaydı yapabileceksiniz.

Screen Recorder Pro, sesli ve yüksek çözünürlükte ekran videoları çekmeye imkan tanıyor. Uygulamanın cihazınızda oluşturacağı kısayol ile birlikte istediğiniz her uygulamanın veya oyunun ekran video kaydını alabilirsiniz. Aldığınız bu ekran görüntülerini daha sonra istediğiniz sosyal medya sitesinde paylaşabilir ve gerekli tüm işlerinizi yapabilirsiniz. Eğer video kaydını paylaşmak istemiyorsanız Screen Recorder Pro uygulamasının videoları sakladığı özel klasörde ekran görüntülerinizi arşivleyebilirsiniz.

Arkadaşlarınıza uygulamaları anlatırken, yaptığınız işlemlerin garantisini alırken ve oyun videoları çekerken gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Screen Recorder Pro, Android platformundan ücretsiz bir şekilde indirebiliyor. Hemen şimdi siz de Screen Recorder Pro uygulamasını indirin ve ekran görüntüsü almaya başlayın. Aldığınız kaliteli ekran görüntülerini hem arkadaşlarınızla paylaşın hem de onları ekran görüntüsü kalitesi ile şaşırtın!