?     Geri Bildirim
Screen Recorder Pro
TamindirMobilYardımcı AraçlarScreen Recorder Pro

Screen Recorder Pro

Screen Recorder Pro İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Screen Recorder Pro
Screen Recorder Pro
Screen Recorder Pro
Screen Recorder Pro

Android için Ekran Videosu Kaydetme Uygulaması

Uğur Sağlam Son güncelleme 51 dakika önce

Screen Recorder Pro ile Android telefonunuzda neler olup bittiğini kaydedin!

Akıllı cihazı olanlar çeşitli nedenlerden dolayı sürekli ekran videosu almak isterler. Fakat çoğu ekran videosu almaya yarayan uygulama, kullanılmak istenen akıllı cihazın rotlu olmasını istemektedir. Kullanıcı cihazını garanti kapsamından çıkarmamak için root yapmayı tercih etmez. Bu uygulama sayesinde cihazınızdan, garanti kapsamından çıkmadan ve root yapmadan da ekran video kaydı yapabileceksiniz.

Screen Recorder Pro, sesli ve yüksek çözünürlükte ekran videoları çekmeye imkan tanıyor. Uygulamanın cihazınızda oluşturacağı kısayol ile birlikte istediğiniz her uygulamanın veya oyunun ekran video kaydını alabilirsiniz. Aldığınız bu ekran görüntülerini daha sonra istediğiniz sosyal medya sitesinde paylaşabilir ve gerekli tüm işlerinizi yapabilirsiniz. Eğer video kaydını paylaşmak istemiyorsanız Screen Recorder Pro uygulamasının videoları sakladığı özel klasörde ekran görüntülerinizi arşivleyebilirsiniz.

Arkadaşlarınıza uygulamaları anlatırken, yaptığınız işlemlerin garantisini alırken ve oyun videoları çekerken gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Screen Recorder Pro, Android platformundan ücretsiz bir şekilde indirebiliyor. Hemen şimdi siz de Screen Recorder Pro uygulamasını indirin ve ekran görüntüsü almaya başlayın. Aldığınız kaliteli ekran görüntülerini hem arkadaşlarınızla paylaşın hem de onları ekran görüntüsü kalitesi ile şaşırtın!

Screen Recorder Pro için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
E-Cloud Bilişim Hizmetleri
Screen Recorder Pro QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Google Play (APK)
    Google Play (APK)Android İçin Google Play Mağaza Uygulaması
  2. Aptoide
    AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
  3. TKGM Parsel Sorgu
    TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
  4. Yüzde Yüz Kıble
    Yüzde Yüz KıbleAndroid için Kabe Yönü Bulma Uygulaması
  5. Adobe Flash Player (APK)
    Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması