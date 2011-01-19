Screenpresso, ekran görüntüsü alma ve masaüstünüzden video çekme konusunda size yardımcı olan bir ekran görüntüsü yakalama programıdır.

Programın temel amacı olan ekran görüntüsü yani screenshot alma özelliği sayesinde anlık olarak ekranınızdaki görüntüyü yakalayabilir ve farklı formatlarda bilgisayarınıza kaydederek paylaşım yapabilirsiniz. Program tam ekran olarak görüntü yakalayabilmenin yanında seçeceğiniz bir alanın ya da bir pencerenin ekran görüntüsünü alabilir.

Screenpresso'nun sunduğu ekran görüntüsü kaydetme özelliği sayesinde ekranınızdaki hareketlerin videosunu HD veya seçeceğiniz kalitede kaydedebilirsiniz. Bu sayede görsel anlatımlar ve sunumlar hazırlayabilir, anlatmak istediğiniz konuyu daha derin bie şekilde anlatabilirsiniz.

Screenpresso ile birlikte gelen resim editörü yakaladığınız ekran görüntüleri için birçok resim düzenleme aracı sunar. Resim kesme aracıyla resimdeki istenmeyen bölgeleri kırpabilir ve resim boyutlandırma aracıyla resmi büyütüp, küçültebilirsiniz. Bunun yanında resimli anlatımlarda kullanılmak üzere yakaladığınız ekran görüntüsüne işaretler, oklar, konuşma bulutları ve metinler ekleyebilir, resmin seçeceğiniz bölümlerini bulanıklaştırabilir, numaralandırma yaparak farklı görseller ekleyebilirsiniz.

Program video çekimleri için popüler formatları desteklemektedir. Screenpresso ile çektiğiniz videoları MP4, WMV, OGV veya WebM formatlarında kaydedebiliyorsunuz.

Yakalanan ekran görüntüleri ise PNG, JPG, GIF, BMP, TIF ve PDF formatlarında kaydedilebilmektedir. Programın PDF kaydetme özelliğiyle resim dosyalarınızı direkt olarak PDF formatına da dönüştürmüş olursunuz.