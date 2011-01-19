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Screenpresso
TamindirWindowsSes Ve VideoEkran Kayıt AraçlarıScreenpresso - Ekran Görüntüsü Alma Ve Masaüstü Video Çekme Programı

Screenpresso

1.6.8
Screenpresso İndir Hemen İndir

12.1 MB
Editör Puanı: 4/5
4

7 Kullanıcı: 3.4/5

3.4
Screenpresso
Screenpresso
Screenpresso
Screenpresso
Screenpresso
Screenpresso
Screenpresso
Screenpresso
Screenpresso
Screenpresso
Screenpresso
Screenpresso
Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Screenpresso, ekran görüntüsü alma ve masaüstünüzden video çekme konusunda size yardımcı olan bir ekran görüntüsü yakalama programıdır.

Programın temel amacı olan ekran görüntüsü yani screenshot alma özelliği sayesinde anlık olarak ekranınızdaki görüntüyü yakalayabilir ve farklı formatlarda bilgisayarınıza kaydederek paylaşım yapabilirsiniz. Program tam ekran olarak görüntü yakalayabilmenin yanında seçeceğiniz bir alanın ya da bir pencerenin ekran görüntüsünü alabilir.

Screenpresso'nun sunduğu ekran görüntüsü kaydetme özelliği sayesinde ekranınızdaki hareketlerin videosunu HD veya seçeceğiniz kalitede kaydedebilirsiniz. Bu sayede görsel anlatımlar ve sunumlar hazırlayabilir, anlatmak istediğiniz konuyu daha derin bie şekilde anlatabilirsiniz.

Screenpresso ile birlikte gelen resim editörü yakaladığınız ekran görüntüleri için birçok resim düzenleme aracı sunar. Resim kesme aracıyla resimdeki istenmeyen bölgeleri kırpabilir ve resim boyutlandırma aracıyla resmi büyütüp, küçültebilirsiniz. Bunun yanında resimli anlatımlarda kullanılmak üzere yakaladığınız ekran görüntüsüne işaretler, oklar, konuşma bulutları ve metinler ekleyebilir, resmin seçeceğiniz bölümlerini bulanıklaştırabilir, numaralandırma yaparak farklı görseller ekleyebilirsiniz. 

Program video çekimleri için popüler formatları desteklemektedir. Screenpresso ile çektiğiniz videoları MP4, WMV, OGV veya WebM formatlarında kaydedebiliyorsunuz.

Yakalanan ekran görüntüleri ise PNG, JPG, GIF, BMP, TIF ve PDF formatlarında kaydedilebilmektedir. Programın PDF kaydetme özelliğiyle resim dosyalarınızı direkt olarak PDF formatına da dönüştürmüş olursunuz.

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
Arapça Almanca Fransızca Türkçe İngilizce ispanyolca italyanca
Geçen Hafta / Toplam:
29 / 35,188
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
LEARNPULSE

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