Screenpresso1.6.8
Screenpresso, ekran görüntüsü alma ve masaüstünüzden video çekme konusunda size yardımcı olan bir ekran görüntüsü yakalama programıdır.
Programın temel amacı olan ekran görüntüsü yani screenshot alma özelliği sayesinde anlık olarak ekranınızdaki görüntüyü yakalayabilir ve farklı formatlarda bilgisayarınıza kaydederek paylaşım yapabilirsiniz. Program tam ekran olarak görüntü yakalayabilmenin yanında seçeceğiniz bir alanın ya da bir pencerenin ekran görüntüsünü alabilir.
Screenpresso'nun sunduğu ekran görüntüsü kaydetme özelliği sayesinde ekranınızdaki hareketlerin videosunu HD veya seçeceğiniz kalitede kaydedebilirsiniz. Bu sayede görsel anlatımlar ve sunumlar hazırlayabilir, anlatmak istediğiniz konuyu daha derin bie şekilde anlatabilirsiniz.
Screenpresso ile birlikte gelen resim editörü yakaladığınız ekran görüntüleri için birçok resim düzenleme aracı sunar. Resim kesme aracıyla resimdeki istenmeyen bölgeleri kırpabilir ve resim boyutlandırma aracıyla resmi büyütüp, küçültebilirsiniz. Bunun yanında resimli anlatımlarda kullanılmak üzere yakaladığınız ekran görüntüsüne işaretler, oklar, konuşma bulutları ve metinler ekleyebilir, resmin seçeceğiniz bölümlerini bulanıklaştırabilir, numaralandırma yaparak farklı görseller ekleyebilirsiniz.
Program video çekimleri için popüler formatları desteklemektedir. Screenpresso ile çektiğiniz videoları MP4, WMV, OGV veya WebM formatlarında kaydedebiliyorsunuz.
Yakalanan ekran görüntüleri ise PNG, JPG, GIF, BMP, TIF ve PDF formatlarında kaydedilebilmektedir. Programın PDF kaydetme özelliğiyle resim dosyalarınızı direkt olarak PDF formatına da dönüştürmüş olursunuz.
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4- Screenpresso 1.5.0.0 için Serhat Acar dedi ki;
PhotoScape'den ne farkı var ? Eğer farkı varsa indiricem.
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2- Screenpresso 1.5.0.0 için Cüneyt Marley Jr dedi ki;
kaç defa yükledim hata hata hataaaaa
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Screenpresso 1.4.2.0 için MW4 SOAP dedi ki;
coooooook guzel bunu kim teskil etmisse helal ben azerbaycandan sahin turklerin hepisine selam
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1- Screenpresso 1.3.3 için 69sedat95 dedi ki;
guzel program ama arkadaslar anlamadigim sadece kayit suresi 20 saniye ayarlara bakdim birsey bulamadim kayit suresini daha fazla uzatabilirmiyim lutfen yardimci olursaniz sevinirim tskl
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5- Screenpresso 1.3.0 için TurkEdition dedi ki;
Kesinlikle süper bir programmış, çok fazla özellikleri var.Artı Yönleri: çok fonksiyonlu ve gelişmiş özellikleri bulunuyor Eksi Yönleri: bazı özelliklerinden yararlanabilmek için pro sürüme yükseltme gerekiyor
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- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- Arapça Almanca Fransızca Türkçe İngilizce ispanyolca italyanca
- Geçen Hafta / Toplam:
- 29 / 35,188
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- LEARNPULSE
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