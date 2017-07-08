Sea of Thieves'in Büyüleyici Fırtınaları Görüntülendi

Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından dağıtımı üstlenilen korsanlık temalı Sea of Thieves için yayınlanan son videoda, oyunun büyüleyici fırtına sistemi ilk kez gösterildi.

1985 yılında kurulan oyun stüdyosu Rare, Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie ve GoldenEye 007 gibi kültleşmiş oyunların altına imzasını atmıştı. Conver, Perfect Dark, Star Fox Adventures, Battletoads ve Killer Instinct gibi harika oyunların da geliştirici koltuğunda oturan Rare, 2002 yılında Microsoft tarafından satın alındıktan sonra tamamen kabuk değiştirmiş ve Kinect oyunları üretmeye başlamıştı. Çok uzun süre Kinect için geliştirme yaptıktan sonra artık Rare'den başka temada oyun çıkmayacağı düşünülürken, ansızın Sea of Thieves duyurulmuştu.

Arkadaşlarınızla birlikte bir korsan gemisini yönettiğiniz ve birlikte birçok farklı görev yapabildiğiniz Sea of Thieves, eğlenceli yapısı ve biraz olsun karikatürize edilmiş haliyle oldukça beğenilmişti. Korsan dünyasının tamamen içine girebildiğiniz, gemi savaşlarından mağaralarda define aramaya kadar uzanan devasa bir serüvene çıkabildiğiniz oyun, ilk videolarıyla tam not almayı da başarmıştı.

Oyunun resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan yeni videoda ise Rare'de çalışan baş tasarımcılar, Sea of Thieves'in fırtına sisteminden bahsediyorlar. Bu sistemi nasıl geliştirdiklerinden ve bu kadar gerçekçi görünmesini nasıl sağladıklarından bahseden tasarımcılar, ortaya harika bir deneyim çıkaran o fırtına sahnelerinden görüntüleri de bizimle paylaşmayı ihmal etmemişler.

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