Silinen dosyaların içeriğini temizleyerek kurtarılamaz hale getirir.

Secure File Deleter, her Windows kullanıcısının ihtiyaç duyacağını düşündüğüm güvenli dosya silme programı. Geri dönüşüm kutusuna gönderip sildiğiniz veya direkt sildiğiniz dosyaların içeriğini temizleyerek dosya kurtarma programlarıyla geri getirilemeyecek şekle dönüştürüyor.

Ücretsiz indirip kullanabileceğiniz dosya silme programı ile ister bir dosyayı isterseniz de klasörü güvenli şekilde silebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken; geri döndürülmeyecek formatta silinmesini istediğiniz özel dosya veya klasörü sürükle bırak yaparak programa aktarmak.

Güvenli silme için farklı seçenekler (rastgele karakterleri rastgele yerlere üst üste yazma, dosya içeriğini rastgele karakterlerle üst üste yazma) sunan programın arayüzü de son derece sade.