Android telefon kullanıcılarının ihtiyaç duyacağı her şey tek bir uygulamada

Security Master, Android telefon ve tablet kullanıcılarının ücretsiz indirip kullanabileceği, antivirüs, VPN, uygulama kilitleme ve telefon hızlandırma uygulaması. Hepsi bir arada paket halinde sunmasıyla Android kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başarmış ve 1 milyarın üzerinde indirme almış bir uygulamadan bahsediyorum.

Amiral gemisi Android telefon da alsanız belli bir kullanım süresinin ardından cihazda kilitlenmeler, takılmalar, pil süresinde önemli bir düşüş ve daha can sıkan nice sorun çıkıyor. Bu noktada cihazı eski performansına kavuşturmak için son kullanıcı olarak ya format atıp baştan tüm ayarlarınızı yapmak ve uygulamalarınızı/oyunlarınızı kurmak zorundasınız ya da Security Master gibi cihazın durumunu analiz ederek akıllı, etkili çözümler sunan uygulamaları tercih etmelisiniz. Şahsen bu işi uygulamayla halletmek çok daha kolay. Hem verilerinizi kaybetmemiş oluyorsunuz hem de tek dokunuşla Android telefonunuzun hızından piline her şeyi en iyi duruma getirebiliyorsunuz.

Security Master’ı bu denli popüler yapan şey ise; Android kullanıcılarının ihtiyaç duyacağı tüm araçları, özellikleri bünyesinde barındırması. Ülkemizde sıklıkla engellenen sosyal ağlara erişimi sürdürmek için ihtiyacınız olacak SafeConnect VPN, virüsleri ve kötü amaçlı yazılımları tarayıp bularak telefonunuzu ve kişisel bilgilerinizi hacker’lara karşı korumak için kullanabileceğiniz Antivirüs, önbelleği ve gereksiz dosyaları temizleyerek depolama alanı açan Gereksiz Dosya Temizleme, oyun oynarken telefonun ısınmasını önlemek için İşlemci Soğutucu, galerinizden WhatsApp mesajlarınıza sizden başka kimsenin görmesini istemediğiniz uygulamaları PIN – desen ve parmak iziyle şifreleyerek korumanız için Uygulama Kilitleme, telefonunuzu sizden habersiz açmaya çalışan kişinin fotoğrafını çekerek haberdar eden Gizli Özçekim ve gereksiz bildirimleri temizleyerek telefonu rahatlatan Bildirim Temizleyici, Security Master Antivirüs ve VPN uygulamasında yer alan araçlar.

Security Master Özellikleri: