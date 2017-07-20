Segway MiniPro Hoverboard'u Siber Tehdit Altında

Teknoloji devleri bir şeyleri kablolardan kurtardıkça, hackerlara gün doğuyor. En son elektronik sigaraların siber saldırı amaçlı kullanılabileceğine dair uyaran uzmanlar, şimdi de Segway’in kendinden dengeli hoverboardları için uyarıda bulundu.

Hoverboardları biliyorsunuz hani şu alışveriş merkezlerinde falan çocukların üzerinde ayakta durarak sürdüğü garip scooterlar. Segway’in son hoverboardu MiniPro, Bluetooth ile akıllı telefona bağlanabiliyor böylelikle uzaktan kontrol edilebiliyordu.

Siber güvenlik şirketi IOActive'daki araştırmacılar MiniPro teknolojisini hackelemeyi başardı. Siber güvenlik uzmanlarına göre, 200 metre uzaktan kontrol edilebilen MiniProlar, uzaktan patlatmak için kullanılamasa da çalınmaya oldukça müsait cihazlar. Sıkıntı sadece cihazın çalınması değil, Bluetooth özelliği kapatılamayan hoverboardların kullanımı sırasında cihazın kontrolünü eline geçiren kişi sizi dilediği gibi hızlandırıp yavaşlatabilir. Ayrıca cihazda bulunan GPS sayesinde konumunuza ulaşım da oldukça kolay. IOActive, Las Vegas'ta 26 ve 27 Temmuz tarihleri ​​arasında düzenlenecek olan Black Hat Siber Güvenlik Konferansı’nda konunun tam araştırmasını yapacak. Henüz Segway’den bu çalışmalar hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Hovbo Hoverboard ve Segway miniPRO incelemelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Kendinden Dengeli Mini Kişisel Taşıyıcı Segway miniPRO Türkiye'de

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