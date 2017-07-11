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Seyir Halinde Telefon Kullanmanın Cezası Ağırlaştırılıyor

telefonla araç kullanmak

Araba kullanırken telefonunuzla ilgilenir misiniz? Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre her 5 sürücüden birinin gözü telefonunda. Bence bu oran bizim ülkemizde daha fazladır. Malum birçoğumuz arabada geçen süreyi aramayı unuttuğumuz kişileri aradan çıkarmak için kullanmayı tercih ediyoruz. Artık yasalar buna izin vermeyecek!

Peki alkollü araba kullanır mısınız? Bir irkildiniz değil mi? Gerek cezaları gerekse insanların farkındalığı ‘Ben alkollü kullanıyorum yae’ demenize engel oluyor. İşte son düzenlemelerden sonra, hissettiğiniz bu çekinceyi telefonunuzla ilgilenerek araba kullandığınız her an hissedeceksiniz.

Ciddi Düzenlemeler Geliyor

Gerek kamuoyu gerekse eğitimler aracıyla farkındalığın arttırılacağı, ceza yaptırımlarının alkollü araç kullanmakla eş değere getirileceği ve yollardaki kameralı denetimin sıklaştırılacağı şu an bilinenler arasında.

Öyle ki yapılan araştırmalar gösteriyor ki, trafik esnasında telefonla ilgilenmek kaza ihtimalini 4 kat arttırıyor. Hatta rakamlara göre, arama bittikten sonraki 5 dakika içerisinde 4.8 kat artan kaza oranı, 15 dakika boyunca 1.3 kat fazla olarak sürüyor. Dünya genelinde kazaların ciddi bir bölümünün telefondan kaynaklı olduğu da bilinenler arasında.

Hadi beyler yine iyisiniz, artık tünele girdim yalanına ihtiyacınız yok. “Polis var Asuman, kapat kapat!”

Yazar: - 11.07.2017

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