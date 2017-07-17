Shabaam uygulamasını kullanarak son zamanların en popüler içeriği olan GIF’lere çeşitli sesler ekleyebilirsiniz.

Shabaam uygulamasını kullanarak son zamanların en popüler içeriği olan GIF’lere Android cihazlarınızdan ses ekleyebilirsiniz.

Caps akımının ardından büyük bir patlama yaşayan GIF animasyonları, hem küçük boyutlu olması ve videodan hızlı yüklenmesi nedeniyle ilgi çekmeyi başarmıştı. GIF’leri daha da dikkat çekici hale getirmeyi amaçlayan Shabaam uygulamasında, çeşitli GIF’lere istediğiniz sesleri ekleyerek yeni bir yorum katabilirsiniz. Milyonlarca GIF arasından seçim yaptıktan sonra kendi seslerinizi ekleyebileceğiniz ya da kayıt yapabileceğiniz uygulama ile arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Editörün seçtikleri listesiyle en iyi GIF’leri bulabilmenize olanak sağlayan uygulamada, arama bölümünü kullanarak istediğiniz GIF’lere ulaşabilirsiniz. Oluşturduğunuz içerikleri Facebook, Instagram, WhatsApp ve daha birçok uygulama üzerinden de paylaşabileceğiniz Shabaam uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.