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Shadow Warrior GOG'da Ücretsiz!

Shadow Warrior GOG'da Ücretsiz!

90'lı yıllarda FPS oyunu denilince aklımıza birkaç isim gelirdi. Duke Nukem, DOOM, Wolfenstein 3D, Blood ve Shadow Warrior bu oyunlardandı.

Aslında 90'lı yıllar FPS oyunlarını 2 döneme ayırabiliriz. İlk dönemde Wolfenstein ve DOOM oyunlarını oynamıştık. Sonradan Duke Nukem, Blood ve Shadow Warrior gelmişti. Zaten bu 3 oyun aynı oyun motorunu kullanmaktaydılar. Birçoğumuzun ilk bilgisayarlarını aldığı o dönemde bu oyunları oynayarak inanılmaz derecede eğlenmiştik. GOG, sunduğu yeni fırsatla 1997 yılında çıkan Shadow Warrior oyununu tamamen ücretsiz olarak dağıtıyor.

Shadow Warrior oyunu geçtiğimiz yıllarda yenilenmişti. Fakat GOG tarafından dağıtılan Shadow Warrior'un bu yeni sürüm değil, Shadow Warrior Classic adlı eski sürüm olduğunu belirtmekte fayda var. Hatta Steam de Shadow Warrior Classic'i geçtiğimiz aylarda ücretsiz dağıtmaya başlamıştı. GOG'dan indireceğiniz Shadow Warrior Classic sürümü Shadow Warrior Classic Complete adına sahip, içeriği de Steam'deki Shadow Warrior Classic'e göre daha zengin. Shadow Warrior Classic Complete orijinal oyunun yanında oyun için yayınlanmış bütün genişleme paketlerini ve eklentileri de kapsıyor.

Shadow Warrior Classic Complete'e ücretsiz sahip olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz, oyunu indirmek ve çalıştırmak için GOG Galaxy yazılımına ihtiyaç duyuyorsunuz, GOG Galaxy'i de aşağıdaki bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz:

İndir
Shadow Warrior Classic
Shadow Warrior Classic Klasik FPS Oyunu

İndir134.1 MB
GOG Galaxy
GOG Galaxy Dijital Oyun Platformu

İndir76.6 MB
GOG Galaxy
GOG Galaxy Mac için Dijital Oyun Platformu

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Yazar: - 05.07.2017

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