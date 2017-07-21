Shadow Warrior: Special Edition Humble Bundle'da Bedava!

Eğer FPS oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız size güzel bir haberimiz var; 2013 yılında çıkış yapan ve bir hayli iyi yorumlar alan Shadow Warrior oyunu Humble Bundle üzerinde kısa bir süreliğine bedava dağıtılıyor. Bu süre içinde oyunun anahtarını alan oyuncular oyuna kalıcı olarak sahip oluyorlar.

Shadow Warrior: Special Edition sürümüne ücretsiz sahip olabilmek için tek yapmanız gereken şey oyunun Humble Bundle sayfasını ziyaret etmek, oyunu sepetinize eklemek ve sonrasında ürün anahtarınızı alarak Steam hesabınız üzerinde bu anahtarı etkinleştirmek.

Shadow Warrior aslında 90'lı yıllarda çıkış yapmış bir oyundu. Bu oyun 2013 yılında yenilenmiş, güncel teknolojiyi kullanan grafikleriyle karşımıza çıkmıştı. Oyunda düşmanlarınızı kesip biçebiliyor ve parçalara ayırabiliyor, etrafı birbirine katabiliyorsunuz. Yüksek aksiyon dozu Shadow Warrior'ın en sevilen özellikleri arasında.

Shadow Warrior'ın 90'lı yıllarda çıkmış klasik versiyonu daha önceden Steam ve GOG üzerinde ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmıştı. Bu yeni versiyonun da ücretsiz dağıtılması serinin hayranları için güzel bir durum. Humble Bundle'daki bedava Shadow Warrior kampanyası bu yazıyı yazdığımız saatten itibaren 1 gün 11 saat süreyle devam edecek, yani elinizi çabuk tutmanızda fayda var. İyi eğlenceler!

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