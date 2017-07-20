?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyun , Sosyal MedyaShareGamingHub Oyunların Instagram'ı Olacak

ShareGamingHub Oyunların Instagram'ı Olacak

ShareGamingHub Oyunların Instagram'ı Olacak

Günümüzde oyunlar görsel olarak bir hayli gelişti. Birçok oyunda fotoğraf kalitesinde grafiklerle karşılaşıyor, gerçeğe çok yakın sahnelere şahit oluyoruz.

Oyunlar, gerçek hayatla kıyaslandıklarında görsel açıdan çok daha zenginler. Oyunlarda yaratılan fantastik dünyalarda göz alıcı manzaralar karşımıza çıkabiliyor. Çoğu oyuncu ekran görüntüsü alarak bu sahneleri paylaşmak istese de bu iş için kullanabilecekleri Instagram gibi resmi bir oyun görüntüleri paylaşma platformu bulunmuyor. İşte ShareGamingHub bu amaçla kurulmuş bir platform.

ShareGamingHub, oyunlardaki görüntülerin sanatsal yönüne odaklanan bir site. Kısa bir süre önce kullanıma açılan ShareGamingHub üzerinde sadece oyunların ekran görüntülerine yer veriliyor. Bu platformun kurucusu olan Leopold, siteyi YouTube ve Instagram gibi sosyal medya devlerine rakip yapabilmek için eğitimini ilerletmekten vazgeçmiş ve 7 gün 24 saatini bu işe ayırmaya başlamış.

ShareGamingHub'ın güzel yönü bu platform üzerinde yarışmaların da düzenleniyor oluşu. ShareGamingHub üyeleri yükledikleri oyun görüntüleriyle bu yarışmalara katılarak ödül kazanabiliyorlar. Şu an devam eden 3. ekran görüntüsü yarışmasında kazananlara 50 dolarlık Steam hediye kartı ödülü verilecek.

ShareGamingHub'a bu bağlantı üzerinden erişerek üye olabilir, yarışma katılım kurallarını öğrenebilirsiniz.

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz 3. Hafta)

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 20.07.2017

ShareGamingHub Oyunların Instagram'ı Olacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Apple'ın 600 Dolarlık Beats Kulaklıkları, Balmain Paris İmzası Taşıyor Apple'ın 600 Dolarlık Beats Kulaklıkları, Balmain Paris İmzası Taşıyor Beats kulaklıkları biliyorsunuz, hani bir ara patladı da sonra çakmaları pazarda 20 liraya satmaya başladı. Hani şu eşek kadar, rengarenk kulaklıklar?…
Steve Wozniak, iPhone 8'in Fiyatına Değeceğini Söylüyor Steve Wozniak, iPhone 8'in Fiyatına Değeceğini SöylüyorSteve Jobs'la birlikte Apple'ın iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, katıldığı bir teknoloji konferansında, kamuoyunda konuşulan iPhone 8… DOOM Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz! DOOM Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!2016 yılının en iyi FPS oyunlarından olan DOOM bu hafta sonu boyunca Steam'den ücretsiz olarak indirilerek oynanabilecek. Geçtiğimiz sene baştan…
Marissa Mayer'in Gözü Yeniden CEO Koltuğunda Facebook Ücretli Üyelik Sistemini Onayladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ