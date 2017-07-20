ShareGamingHub Oyunların Instagram'ı Olacak

Günümüzde oyunlar görsel olarak bir hayli gelişti. Birçok oyunda fotoğraf kalitesinde grafiklerle karşılaşıyor, gerçeğe çok yakın sahnelere şahit oluyoruz.

Oyunlar, gerçek hayatla kıyaslandıklarında görsel açıdan çok daha zenginler. Oyunlarda yaratılan fantastik dünyalarda göz alıcı manzaralar karşımıza çıkabiliyor. Çoğu oyuncu ekran görüntüsü alarak bu sahneleri paylaşmak istese de bu iş için kullanabilecekleri Instagram gibi resmi bir oyun görüntüleri paylaşma platformu bulunmuyor. İşte ShareGamingHub bu amaçla kurulmuş bir platform.

ShareGamingHub, oyunlardaki görüntülerin sanatsal yönüne odaklanan bir site. Kısa bir süre önce kullanıma açılan ShareGamingHub üzerinde sadece oyunların ekran görüntülerine yer veriliyor. Bu platformun kurucusu olan Leopold, siteyi YouTube ve Instagram gibi sosyal medya devlerine rakip yapabilmek için eğitimini ilerletmekten vazgeçmiş ve 7 gün 24 saatini bu işe ayırmaya başlamış.

ShareGamingHub'ın güzel yönü bu platform üzerinde yarışmaların da düzenleniyor oluşu. ShareGamingHub üyeleri yükledikleri oyun görüntüleriyle bu yarışmalara katılarak ödül kazanabiliyorlar. Şu an devam eden 3. ekran görüntüsü yarışmasında kazananlara 50 dolarlık Steam hediye kartı ödülü verilecek.

ShareGamingHub'a bu bağlantı üzerinden erişerek üye olabilir, yarışma katılım kurallarını öğrenebilirsiniz.

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz 3. Hafta)