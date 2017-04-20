Sharp Aquos R'nin Dikkat Çeken Teknik Özellikleri
Japon elektronik firması Sharp, yeni akıllı telefon modeli Aquos R’yi tanıttı. Galaxy S8 ile aynı işlemciye sahip olan Aquos R, tasarımıyla ve geniş açılı çekim yapabilen 22.6 MP kamerasıyla dikkat çekiyor.
Yeni bir sanal asistanı Emopa sayesinde kullanıcın sesini takip edebilen kamerası, yüz tanımlama özelliğine de sahip. Modelle ilgili dikkat çeken bir başka özelliği, bulunduğunuz tarafa dönerek sizi izleyen şarj cihazı ile birlikte geliyor olması. Henüz çıkış tarihi ve fiyat detayları belli olmayan modelin, piyasada ne derece başarılı olacağnı hep birlikte göreceğiz. İşte cihazın videosu ve donanım detayları.
Sharp Aquos R Teknik Özellikleri
|Sharp Aquos R
|Ekran
|
5.3 inç WQHD
|İşlemci
|Qualcomm® Snapdragon™ 835 processor
|Bellek
|4GB
|Kamera
|22.6 megapiksel arka, 16 megapiksel ön
|Batarya
|3.160 mAH
|Depolama
|64GB
|İşletim Sistemi
|Android 7.1 Nougat
|Boyut
|
74x153x8.7 mm
|Diğer
|Dönen şarj cihazı, Emopa asistan
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