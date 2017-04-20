Sharp Aquos R'nin Dikkat Çeken Teknik Özellikleri

Japon elektronik firması Sharp, yeni akıllı telefon modeli Aquos R’yi tanıttı. Galaxy S8 ile aynı işlemciye sahip olan Aquos R, tasarımıyla ve geniş açılı çekim yapabilen 22.6 MP kamerasıyla dikkat çekiyor.

Yeni bir sanal asistanı Emopa sayesinde kullanıcın sesini takip edebilen kamerası, yüz tanımlama özelliğine de sahip. Modelle ilgili dikkat çeken bir başka özelliği, bulunduğunuz tarafa dönerek sizi izleyen şarj cihazı ile birlikte geliyor olması. Henüz çıkış tarihi ve fiyat detayları belli olmayan modelin, piyasada ne derece başarılı olacağnı hep birlikte göreceğiz. İşte cihazın videosu ve donanım detayları.

Sharp Aquos R Teknik Özellikleri

Sharp Aquos R Ekran 5.3 inç WQHD İşlemci Qualcomm® Snapdragon™ 835 processor Bellek 4GB Kamera 22.6 megapiksel arka, 16 megapiksel ön Batarya 3.160 mAH Depolama 64GB İşletim Sistemi Android 7.1 Nougat Boyut 74x153x8.7 mm Diğer Dönen şarj cihazı, Emopa asistan

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