?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilSharp Aquos R'nin Dikkat Çeken Teknik Özellikleri

Sharp Aquos R'nin Dikkat Çeken Teknik Özellikleri

sharp'ın son modeli

Japon elektronik firması Sharp, yeni akıllı telefon modeli Aquos R’yi tanıttı. Galaxy S8 ile aynı işlemciye sahip olan  Aquos R, tasarımıyla ve geniş açılı çekim yapabilen 22.6 MP kamerasıyla dikkat çekiyor. 

Yeni bir sanal asistanı Emopa sayesinde kullanıcın sesini takip edebilen kamerası, yüz tanımlama özelliğine de sahip. Modelle ilgili dikkat çeken bir başka özelliği, bulunduğunuz tarafa dönerek sizi izleyen şarj cihazı ile birlikte geliyor olması. Henüz çıkış tarihi ve fiyat detayları belli olmayan modelin, piyasada ne derece başarılı olacağnı hep birlikte göreceğiz. İşte cihazın videosu ve donanım detayları.

Sharp Aquos R Teknik Özellikleri

Sharp Aquos R
Ekran

5.3 inç WQHD
İşlemci Qualcomm® Snapdragon™ 835 processor 
Bellek 4GB
Kamera 22.6  megapiksel arka, 16 megapiksel ön
Batarya 3.160 mAH 
Depolama 64GB 
İşletim Sistemi Android 7.1 Nougat
Boyut 

74x153x8.7 mm
Diğer Dönen şarj cihazı, Emopa asistan

sharp aquos r

Sizin Sharp Aquos R hakkında düşünceleriniz neler?

Nokia'nın Yeni Serisi İçin Geri Sayım Başladı

LG G6, Yarın Sürpriz Hediyeleriyle Birlikte Geliyor

Yazar: - 20.04.2017

Sharp Aquos R'nin Dikkat Çeken Teknik Özellikleri İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Facebook'un İnternet Sağlayan Helikopter Drone'u Testlere Başladı Facebook'un İnternet Sağlayan Helikopter Drone'u Testlere Başladı Altyapının hasar gördüğü acil durumlarda ya da doğal afetlerde, iletişimin sağlanması hayati önem taşırken, günümüzde iletişim araçlarının…
GTA Online'ın Mini Yarışlarından Yeni Video Geldi GTA Online'ın Mini Yarışlarından Yeni Video GeldiRockstar, bugün resmi internet sitesi üzerinden Grand Theft Auto Online'a gelecek yeni eklentiye dair bir video yayınladı. Tiny Racers isimli paketle… 13 Yaşındaki Genç Canlı Yayınında Yanlışlıkla Kendini Öldürdü 13 Yaşındaki Genç Canlı Yayınında Yanlışlıkla Kendini ÖldürdüKuşkusuz ergenlik çağı, hepimiz için zorlu bir süreç olmuştur. Dikkat çekmek, isyan etmek sürecin olmazsa olmazlarıdır. Peki, 13 yaşındaki…
Microsoft, Proje Takip Uygulaması To-Do'yu Duyurdu Facebook, Yeni Gelecek Teknolojileriyle Coşturacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ