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Shoot Like Hell: Zombie
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Shoot Like Hell: Zombie

Shoot Like Hell: Zombie İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Shoot Like Hell: Zombie
Shoot Like Hell: Zombie
Shoot Like Hell: Zombie
Shoot Like Hell: Zombie
Shoot Like Hell: Zombie

Android için Aksiyon Oyunu

Uğur Sağlam Son güncelleme 1 saat önce

Shoot Like Hell: Zombie oyununda şehrinize saldıran zombileri geri püskürtün!

Zombiler hızla şehrinizi esir almaya başladı. Bu yüzden artık dikkatli olmanız lazım. Şehrinize zombilerin girmemesi ve şehrinizdeki insanların korunması lazım. Bu görev ise size düşüyor. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Shoot Like Hell: Zombie oyunu ile birlikte zombilerle savaşın.

Zombiler şehriniz esir almış durumdalar ve zombi ordusu hızla hareket ediyor. Zombiler durmak bilmiyor ve sizin bir şeyler yapmanız gerekli. Hemen zombilere karşı önleminizi alın ve şehrinizi kurtarın. Bir strateji oyunu olan Shoot Like Hell: Zombie, şehri savunmanızı amaçlıyor. Oyunda bulunan bazı silahları kurarak zombilerle savaşmaya başlıyorsunuz. Zombiler oldukça kalabalık bir şekilde ilerliyorlar. Bu yüzden silahlarınızı kısa sürede geliştirmeli ve zombilere asla geçit vermemelisiniz.

Shoot Like Hell: Zombie oyununda silahlar gücüne göre fiyatlandırılmış. İlk başta en kötü silahı kullanarak oyuna başlıyorsunuz. Zombileri öldürdükçe paranız artıyor ve daha güçlü silahları almaya başlıyorsunuz. Böylelikle zombilere karşı daha savunabilir bir hale geliyor ve zombileri geri püskürtebiliyorsunuz. Yani oyun tam anlamıyla sizin becerinize göre seviye kazanıyor.

Oldukça eğlenceli bir oyun olan Shoot Like Hell: Zombie'yi hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
VNG GAME STUDIOS
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