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Shoot Like Hell: Zombie
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Shoot Like Hell: Zombie

(iOS)
Shoot Like Hell: Zombie İndir Hemen İndir

176 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Shoot Like Hell: Zombie
Shoot Like Hell: Zombie
Shoot Like Hell: Zombie
Shoot Like Hell: Zombie
Shoot Like Hell: Zombie

iOS için Aksiyon Oyunu

Uğur Sağlam Son güncelleme 2 saat önce

Shoot Like Hell: Zombie ile zombileri şehrinizden uzak tutmaya çalışın!

İnsanlık büyük bir tehlike içerisinde. Zombiler tüm dünyayı istila ediyor ve sizin bu istilaya "dur" demeniz lazım. Zombi istilası şehrinize kadar gelmiş durumda. Artık hareket geçmeli ve silahlarınıza sarılmalısınız. Zombileri ancak bu şekilde geri püskürtebilirsiniz.

Shoot Like Hell: Zombie, şehrinizi istila etmeye çalışan zombileri geri püskürtmenizi amaçlayan bir aksiyon oyunudur. Bu aksiyon oyununda zombilerle birebir savaşmıyorsunuz. Sadece çeşitli tuzaklar kurarak onları yavaşlatmaya veya durdurmaya çalışıyorsunuz. Şehrinizin girişine paranıza göre çeşitli silahlar kurmanız gerekli. Bu silahlar ilk bölümlerde oldukça kötü ateş ediyor olacak. Fakat zombileri öldürdükçe para kazanacaksınız ve bu sayede daha iyi silahlar alabilirsiniz.

iOS işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Shoot Like Hell: Zombie, oldukça eğlenceli bir aksiyon oyunudur. Çok gelişmiş grafiklere sahip olmasa bile Shoot Like Hell: Zombie oyununda aksiyona doyabilirsiniz. Eğer zombi filmi izleyip zombileri öldürme ihtiyacınız oluşmuşsa, Shoot Like Hell: Zombie oyununda dilediğiniz kadar zombi öldürebilirsiniz.

Hadi ne duruyorsunuz? Hemen şimdi Shoot Like Hell: Zombie oyunu indirin ve dünyayı tehdit eden zombi istilasına bir "dur" deyin!

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
VNG GAME STUDIOS
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