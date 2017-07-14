Show Box (APK)
Android İçin HD Film ve Dizi İzleme Uygulaması
HD kalitede film ve dizilerin yanında müzik dinlemenin keyfini sürün.
Show Box, yeni filmleri HD kalitede ücretsiz olarak izleyebileceğiniz, indirme opsiyonu da sunan Android uygulaması. Filmleri orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak izlemeyi seviyorsanız tavsiye ederim.
Uygulama içerisindeki filmler oldukça yeni ancak Türkçe dublaj seçeneği sunulmuyor. Türkçe altyazılı izlemek için de OpenSubtitles üzerinden altyazı dosyasını bulup yüklemeniz gerekiyor. Filmlerin kalitesi 480p, 720p ve 1080p; o anki internet bağlantı hızınıza göre kendiniz seçmek durumundasınız. Film dışında yabancı dizileri takip etmek için de harika bir platform Show Box.
Yabancı film ve dizi izlemek haricinde müzik dinlemek için de faydalanabileceğiniz eşsiz bir uygulama Show Box. APK dosyasını yukarıdaki bağlantıdan telefonunuza indirip hemen içeriğine bakabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Show Box Team
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