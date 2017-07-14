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Show Box (APK)
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Show Box (APK)

Show Box (APK) İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Show Box (APK)
Show Box (APK)
Show Box (APK)
Show Box (APK)
Show Box (APK)

Android İçin HD Film ve Dizi İzleme Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 52 dakika önce

HD kalitede film ve dizilerin yanında müzik dinlemenin keyfini sürün.

Show Box, yeni filmleri HD kalitede ücretsiz olarak izleyebileceğiniz, indirme opsiyonu da sunan Android uygulaması. Filmleri orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak izlemeyi seviyorsanız tavsiye ederim.

Uygulama içerisindeki filmler oldukça yeni ancak Türkçe dublaj seçeneği sunulmuyor. Türkçe altyazılı izlemek için de OpenSubtitles üzerinden altyazı dosyasını bulup yüklemeniz gerekiyor. Filmlerin kalitesi 480p, 720p ve 1080p; o anki internet bağlantı hızınıza göre kendiniz seçmek durumundasınız. Film dışında yabancı dizileri takip etmek için de harika bir platform Show Box.

Yabancı film ve dizi izlemek haricinde müzik dinlemek için de faydalanabileceğiniz eşsiz bir uygulama Show Box. APK dosyasını yukarıdaki bağlantıdan telefonunuza indirip hemen içeriğine bakabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Show Box Team
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