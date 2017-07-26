Shrek Sugar Fever(iOS)
iPhone ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
Krallık şekere dönüştü. Shrek'in arkadaşlarını kurtarın.
Shrek Sugar Fever, animasyonlarla güçlendirilmiş rengarenk, canlı grafikler sunan mobil bulmaca oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan Shrek oyununda krallığınızı şekere dönüştüren büyü sonrasında şeker batağına düşen arkadaşlarınızı kurtarıyorsunuz.
Şekerlerle dolu eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunlarını seven herkese hitap eden sürükleyici bir yapım Shrek Sugar Fever. Şekerlemelerle kaplı 7 farklı dünyada 140 seviye boyunca şeker karolarını eşleştiriyorsunuz. Bunu şekerler arasında sıkışıp kalan arkadaşlarınızı (Eşek, Gingy, Pinokyo, Üç Küçük Domuzcuk ve diğer) kurtarmak için yapıyorsunuz. Siz şeker karolarını eşleştirirken Shrek de boş durmuyor, ilginç hareketler sergiliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Genera Mobile
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