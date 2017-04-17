Basit grafiklere sahip fakat zorlu bir beceri oyunu arıyorsanız Shut Eye oyunu hoşunuza gidebilir. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Shut Eye oyununda, ana karakterinizi hedefe ulaştırmaya çalışıyorsunuz.

Shut Eye oyununda çok fazla bir ayrıntı yok. Bir karakter, bir hedef ve size engel olmaya çalışan şekiller var. Oyun sadece bu üç düşünce etrafında dönüyor. İlk başlarda karakterinizi hemen hedefe ulaştıracaksınız. Fakat ilerleyen bölümlerde engeller sizin hedefe ulaşmanıza izin vermeyecek.

Oldukça keyifli bir oyun olan Shut Eye, yeri geldiğinde sizi sinir krizlerine sokabilir. Ama sabırlı olmalı ve oyunu kısa sürede bitirmelisiniz. Çünkü oyunda yapmanız gereken tek şey dokunarak karakterinizi yönlendirmek. Oyun zihninizi yormuyor ve size pratik yaptırıyor.

Boş zamanlarınızda oynayacak bir oyun arıyorsanız, Shut Eye oyununu denemenizde fayda var. Oyuna kısa sürede alışacağınıza ve hatta oyunu en iyi oynayanlardan birisi olacağınıza inanıyoruz. İyi eğlenceler!