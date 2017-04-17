?     Geri Bildirim
Shut Eye
TamindirMobilOyunlarBeceriShut Eye - Android Için Beceri Oyunu

Shut Eye

Shut Eye İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Shut Eye
Shut Eye
Shut Eye
Shut Eye
Shut Eye
Shut Eye

Shut Eye oyununda karakterinizi hedefe ulaştırın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 34 dakika önce

Basit grafiklere sahip fakat zorlu bir beceri oyunu arıyorsanız Shut Eye oyunu hoşunuza gidebilir. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Shut Eye oyununda, ana karakterinizi hedefe ulaştırmaya çalışıyorsunuz.

Shut Eye oyununda çok fazla bir ayrıntı yok. Bir karakter, bir hedef ve size engel olmaya çalışan şekiller var. Oyun sadece bu üç düşünce etrafında dönüyor. İlk başlarda karakterinizi hemen hedefe ulaştıracaksınız. Fakat ilerleyen bölümlerde engeller sizin hedefe ulaşmanıza izin vermeyecek.

Oldukça keyifli bir oyun olan Shut Eye, yeri geldiğinde sizi sinir krizlerine sokabilir. Ama sabırlı olmalı ve oyunu kısa sürede bitirmelisiniz. Çünkü oyunda yapmanız gereken tek şey dokunarak karakterinizi yönlendirmek. Oyun zihninizi yormuyor ve size pratik yaptırıyor. 

Boş zamanlarınızda oynayacak bir oyun arıyorsanız, Shut Eye oyununu denemenizde fayda var. Oyuna kısa sürede alışacağınıza ve hatta oyunu en iyi oynayanlardan birisi olacağınıza inanıyoruz. İyi eğlenceler!

Shut Eye için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Marsu Vanakhun
Shut Eye QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  4. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  5. aa
    aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu