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Shut Eye
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Shut Eye

(iOS)
Shut Eye İndir Hemen İndir

23 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Shut Eye
Shut Eye
Shut Eye
Shut Eye
Shut Eye

Zorlu engelleri aşarak hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Shut Eye, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda zorlu engelleri aşarak hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımza çıkan Shut Eye, sade grafikleri ve kolay oynanışıyla dikkatimizi çekiyor. Oyunda kontrol ettiğiniz ana karakteri hedefe ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor.

Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Sabırlı olmalı ve tüm bölümleri kısa sürede bitirmelisiniz. Tek dokunuş ile oynayabileceğiniz oyunda reflekslerinize antreman yaptırıyorsunuz. Oyunda başarılı olmak için engellerden kaçarak hedefe ulaşmanız gerekiyor. 

Minimal tarz grafiklere sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz. Eğer refleksleriniz test eden bir beceri oyunu arıyorsanız Shut Eye oyununu tercih edebilirsiniz. Shut Eye oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Pietro Barone
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