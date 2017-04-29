Siber Korsanlar, ABD Hava Kuvvetleri'ni Hacklemek İçin Yarışacak

Intel, Facebook ve Google gibi şirketlerin ‘Bug Bounty’ Programları başlatmalarına ve binlerce dolar dağıtmalarına fazlasıyla alıştık. Ama HackerOne sitesinden duyurulan bu yeni ödül programına siz de şaşıracaksınız. ABD Hava Kuvvetleri'nin, ‘Hack the Air Force’ ismiyle duyurduğu (Hava Kuvvvetlerini Hackleyin) yarışma 30 Mayıs’ta başlayıp, 23 Haziran’da sona erecek.

Programa katılacak hackerlar, Hava Kuvvetleri’nin kilit kamu sitelerini hackleyebilme şansına sahip olacak. Üstelik program yalnızca Birleşik Devlet vatandaşlarına özel de değil, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya’ya da katılım hakkı tanınacak.

Hava Kuvvetleri’nin ağlarını kullanıcılara ilk kez bu kadar açtığına değinen Bilgi Güvenliği Şefi Peter Kim, “Her gün sistemimize girmeye çalışan kötü niyetli bilgisayar korsanları var, samimi hackerların bunu denemeleri ve en önemlisi siber güvenlik ve savunma duruşumuzu nasıl geliştirmemiz gerektiğini göstermelerinden memnuniyet duyacağız.” şeklinde konuştu.

HackerOne duyurusuna göre, nitelikli güvenlik açıklarını bildiren hackerlar ödüllendirilecek, ancak henüz ödüllerin miktarları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz sene Pentagon’un benzer ödül programına bin 400’den fazla siber korsan katılmış, 200 güvenlik raporunun açıklandığı programda toplamda 75 bin dolar ödül dağıtılmıştı.

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