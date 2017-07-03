Sıfıra Yakın Güçle Çalışan Sıcaklık Sensörü Geliştirdi

Dünyada bilimsel anlamda çok güzel gelişmeler oluyor. Her yanımız akıllı cihazlarla dolmuşken, bu cihazların daha az enerji tüketmesi için de çalışmalar yapılıyor. Şimdi de UC San Diego'daki bir grup araştırmacı, 1 watt'dan yaklaşık 10 milyar kat daha az güçle çalışan küçük bir sıcaklık, diğer bir deyişle termometre sensörü geliştirdiler. Bu sensör yalnızca 113 pikorbatla çalışıyor.

Scientific Reports'da yayınlanan bir çalışmada bahsedilen sensör, geleceğin ne kadar parlak olduğunu bir kez daha kanıtlar nitelikte. Öyle ki araştırmacılardan Hui Wang, "Düşük güç gereksinimine sahip, yalnızca küçük bir batarya ile yıllarca çalışabilen sistemler geliştiriyoruz" diyor.

Sıfıra yakın bir güçle çalışan bu sıcaklık sensörü, -4 ile 104 fahrenhayt derece aralığında bir sıcaklık değerine sahip. Çevresel sistemlerde ve akıllı ev sistemlerinde kullanılabilecek sensörün hala geliştirilme aşamasında olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Tasarım optimizasyonu ve doğruluk değerleri üzerine yapılan çalışmalar bittikten sonra yavaş yavaş kullanılmaya başlanacaktır.

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