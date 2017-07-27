Singapur, Karanlıkta Parlayan Yolları Test Ediyor

Gece yolların aydınlatılması ve görüşü artırmak adına genellikle sokak lambaları kullanılır. Ancak elektrik üretimine de ihtiyaç duymayan daha çevreci bir yöntem Singapur’dan geldi. Singapur hükümeti karanlıkta kendiliğinden parlayan yolları test etmeye başladı.

Singapur hükümeti asıl projesi olan eski bir demiryolunu onarma üzerinde çalışırken, projenin bir parçası olarak karayolunun karanlıkta parlamasını sağlayan bir bileşeni kısa bir yol üzerinde test etti. Stronsiyum alüminat bileşenin yola gömülmesiyle yolun parlaması sağlanırken, gün boyunca güneşten ultraviyole ışını emen yol bu ışınları gece parlayarak tüketiyor. Böylelikle sokak lambalarına ve dolayısıyla elektrik tüketimine de gerek duyulmadan yol aydınlatılmış oluyor.

Daha çevreci bir yöntem olmasının dışında parlayan yolların gün ışığına daha dirençli oluşuyla yayaların yürüyüşünü daha da kolaylaştırdığı belirtiliyor. Test aşamasında olan parlayan yol şimdilik yalnızca 100 metrelik bir yol üzerinde deneniyor. Ancak başarılı sonuç alınması durumunda Singapur’un bu yollarla donatılacağı belirtiliyor.

Parlayan yol projesi kulağa çok hoş gelse de pratikte projenin çok da başarılı olduğu söylenemez. Zira Singapur halkı yolların hükümet tarafından anlatıldığı gibi belirgin bir şekilde parladığını düşünmüyor. Aksine düşük parlama derecesine güvenmenin oldukça riskli olduğu düşünülüyor.

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