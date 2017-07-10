ŞipŞak ile fotoğraflarınıza kolayca yazılar, filtreler, çerçeveler, çıkartmalar, nazar boncuğu ekleyebilirsiniz

ŞipŞak içerisinde bir hayli zengin bir içeriğe yer veren kullanışlı ve pratik bir mobil fotoğraf düzenleme uygulaması olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz, Türk geliştiriciler tarafından hazırlanmış bir uygulama olan ŞipŞak, tamamen Türkçe olarak geliyor ve fotoğraflarınıza daha şık bir görünüm kazandırabilmeniz için size ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her aracı sunuyor. Dilerseniz ŞipŞak'ın özelliklerine kısaca göz atalım:

- Fotoğraflara Yazı Ekleme:

ŞipŞak'ın bu özelliği, benzer uygulamalardan bir adım önde; çünkü uygulama Türkçe karakter desteğine sahip. Bu sayede ç, ş, ğ, ü gibi alfabemize özel harfleri fotoğraflarınız üzerindeki metinlerde kullanabiliyorsunuz. Farklı stillerde yazıları fotoğraflarınıza eklemek de oldukça kolay.

- Fotoğraf Filtreleri:

ŞipŞak'daki fotoğraf filtreleriyle fotoğraflarınıza dilediğiniz görünümü kazandırabilirsiniz. Dilerseniz fotoğrafı soldurabilir, dilerseniz sepya tonlara çevirebilir, dilerseniz siyah beyaz yapabilir ya da daha moderrn bir görünüm tercih edebilirsiniz.

- Çıkartma Ekleme:

ŞipŞak içinde özel günlere, dini ve milli bayramlarımıza özel yüzlerce çıkartma yer alıyor.

- Fotoğraflara Nazar Boncuğu Ekleme:

ŞipŞak bu özelliğiyle tamamen yerel bir uygulama olduğunu kanıtlıyor. Uygulama sayesinde fotoğraflarınızın istediğiniz yerine istediğiniz büyüklükte nazar boncuğu ekleyebiliyorsunuz.

- Fotoğraflara Çerçeve Ekleme:

ŞipŞak içinde farklı fotoğraf çerçevesi seçenekleri yer alıyor, buna ek olarak galerinizden seçeceğiniz fotoğrafları çerçeve haline getirebiliyorsunuz.

- Kırmızı Göz Düzeltme, Leke Giderme, Diş Beyazlatma:

Özellikle özçekim fotoğraflarınızda kullanışlı hale gelen bu araçlar sayesinde fotoğraflarınızda rötuşlar yaparak onları daha güzel hale getirebilirsiniz.

- Fotoğraf Döndürme, Kırpma, Kesme, Aynalama:

ŞipŞak fotoğraflarınız üzerinde fiziksel değişiklikler yapmanıza imkan tanıyor ve sizi başka fotoğraf düzenleme araçları kullanmaya zorunlu bırakmıyor.

ŞipŞak ile hazırladığınız fotoğrafları kolayca sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilmektesiniz.