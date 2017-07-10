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Sivrisinek Isırıklarına Teknoloji Dokunuşu: Bite Helper

Sivrisinek Isırıklarına Son: Bite Helper

Ülkece yaz aylarının geldiğini sivrisineklerin ortaya çıkmasından anlıyoruz. Yeri geldiğinde kaşıntıdan uyutmayan minik canavarlar adeta korkulu rüyamız oldu. Her gün yeni bir gelişmeye şahit olduğumuz teknoloji dünyasında bu sıkıntıya da çözüm gecikmedi. Bite Helper adını taşıyan cihaz, sivrisinek ısırıklarını zararsız ve kaşıntısız hale getiriyor.

Bite Helper önümüzdeki dönemde adını çokça duyacağımız bir teknoloji harikası olabilir. Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisinek ısırıklarından ve kaşıntılarından bizi kurtaran cihaz, titreşim ve odaklanmış ısı kullanıyor ve sadece pille çalışıyor. Plastik, silindir şeklinde bir gövdeye sahip olan Bite Helper, tek bir tuş ile çalışmasıyla da kullanım kolaylığı sağlıyor. 

Sivrisinek Isırıklarına Son 1

Bite Helper cihazını kullanmak için, düz ve metal olan kısmını sivrisinek ısırığının bulunduğu bölgeye yerleştirmek ve cihazın düğmesine basmak yeterli oluyor. Termo-Puls teknolojine sahip olan üründen maksimum fayda sağlamak içinse, 30-45 saniye boyunca sinek ısırığının üzerine uygulamak gerekiyor.

Cihazın fiyatı şimdilik 40 dolar civarında seyrediyor. Ancak ilerleyen dönemlerde uygulama yaygınlaştıkça fiyatı da düşecektir. 

Artık Sivrisineklerden Telefonunuz Yardımıyla Kurtulabileceksiniz

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Yazar: - 10.07.2017

Sivrisinek Isırıklarına Teknoloji Dokunuşu: Bite Helper İçin Yorum Yaz

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