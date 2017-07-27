Parmaklarınızı sandığınız kadar iyi kontrol edebiliyor musunuz?

Skilfull Finger,, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir beceri oyunudur.

Oyun aslında isminden de anlaşılabileceği üzere, gerçek bir beceri oyunu. Her bölümde önce parmağınızı bir noktaya koyuyor, ardından bir sonraki noktaya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken, karşınıza sürekli farklı engeller çıkıyor ve bir anda çıkan bu engellerden anında kaçmanız gerekiyor. Reflekslerinizin konuştuğu bu oyunda, başta her şey tadında zor olsa da ilerleyen bölümlerde bazen işler çığırından da çıkabiliyor.

Çok vaktinizi almaması ve başarılı oynanışıyla göz atılması gereken oyunlarından başında gelen ve Türkçe dil desteğiyle gönlümüzü birkez daha fetheden Becerili Parmak ya da Skilfull Finger, son zamanlarda çıkan en eğlenceli oyunlardan bir tanesi. Tüm bunlarla birlikte oyunun geliştiricileri tarafından yazılan bir takım özellikler ise şöyle:"