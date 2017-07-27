?     Geri Bildirim
Skillful Finger
TamindirMobilOyunlarBeceriSkillful Finger

Skillful Finger

Skillful Finger İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Skillful Finger
Skillful Finger
Skillful Finger

Android İçin Becerili Parmak

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 16 dakika önce

Parmaklarınızı sandığınız kadar iyi kontrol edebiliyor musunuz?

Skilfull Finger,, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir beceri oyunudur. 

Oyun aslında isminden de anlaşılabileceği üzere, gerçek bir beceri oyunu. Her bölümde önce parmağınızı bir noktaya koyuyor, ardından bir sonraki noktaya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken, karşınıza sürekli farklı engeller çıkıyor ve bir anda çıkan bu engellerden anında kaçmanız gerekiyor. Reflekslerinizin konuştuğu bu oyunda, başta her şey tadında zor olsa da ilerleyen bölümlerde bazen işler çığırından da çıkabiliyor. 

Çok vaktinizi almaması ve başarılı oynanışıyla göz atılması gereken oyunlarından başında gelen ve Türkçe dil desteğiyle gönlümüzü birkez daha fetheden Becerili Parmak ya da Skilfull Finger, son zamanlarda çıkan en eğlenceli oyunlardan bir tanesi. Tüm bunlarla birlikte oyunun geliştiricileri tarafından yazılan bir takım özellikler ise şöyle:"

  • Benzersiz onlarca seviye
  • Liderler ve başarılar entegrasyonu
  • Tüm ekran boyutları ile uyumlu
  • Sonsuz çizgi
  • Pürüzsüz oyun
  • Dinamik engeller
  • Göz alıcı renklerle dolu kaliteli hd grafikler ve muhteşem ses efektleri
  • Facebook, Twitter entegrasyonu (skorunu paylaş ve arkadaşlarına hava at)

Skillful Finger için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
YOYPO
Skillful Finger QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  3. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  4. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  5. aa
    aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu