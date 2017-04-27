Uçak biletlerinizi ucuza getirmek istiyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Skiplagged uygulaması sizin en büyük yardımcınız olabilir.

Uçak bileti satın almak istediğimizde her defasında farklı fiyatlarla karşılaşabiliyoruz. Havayolu şirketlerinin uyguladığı çeşitli yöntemler ile bir defa yakaladığımız ucuz biletleri bir daha bulmak imkansız hale gelebiliyor. Seyahat etmeyi seven birçok kişinin kullandığı Skiplagged uygulaması, uçak biletlerinizi ucuza getirmek için oldukça kapsamlı bir araştırma yapabiliyor.

Aktarmasız, direkt uçuşları seçtiğinizde uçak biletiniz oldukça maliyetli olabiliyor. İşte tam bu noktada devreye giren Skiplagged, aktarmalı uçuşları araştırarak normalden çok daha ucuza uçak bileti satın alabilmenizi sağlıyor. Gizli şehir biletleme yöntemini kullanarak fazla masraf yapmanıza engel olan Skiplagged uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarınızda mutlaka bulunması gereken uygulamalardan biri diyebilirim.