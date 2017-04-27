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Skiplagged
TamindirMobilSeyahatSkiplagged - IPhone Ve IPad İçin Ucuz Uçak Bileti Bulma Uygulaması

Skiplagged

(iOS)
Skiplagged İndir Hemen İndir

41.7 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Skiplagged
Skiplagged
Skiplagged
Skiplagged
Skiplagged

Skiplagged uygulaması ile seyahatleriniz için alacağınız uçak biletlerini oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 60 dakika önce

Uçak biletlerinizi ucuza getirmek istiyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Skiplagged uygulaması sizin en büyük yardımcınız olabilir.

Uçak bileti satın almak istediğimizde her defasında farklı fiyatlarla karşılaşabiliyoruz. Havayolu şirketlerinin uyguladığı çeşitli yöntemler ile bir defa yakaladığımız ucuz biletleri bir daha bulmak imkansız hale gelebiliyor. Seyahat etmeyi seven birçok kişinin kullandığı Skiplagged uygulaması, uçak biletlerinizi ucuza getirmek için oldukça kapsamlı bir araştırma yapabiliyor.

Aktarmasız, direkt uçuşları seçtiğinizde uçak biletiniz oldukça maliyetli olabiliyor. İşte tam bu noktada devreye giren Skiplagged, aktarmalı uçuşları araştırarak normalden çok daha ucuza uçak bileti satın alabilmenizi sağlıyor. Gizli şehir biletleme yöntemini kullanarak fazla masraf yapmanıza engel olan Skiplagged uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarınızda mutlaka bulunması gereken uygulamalardan biri diyebilirim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Skiplagged
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