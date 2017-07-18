Blokları kaydırarak yok ediyoruz.

Slidey: Block Puzzle, blokları kırarak ilerlediğiniz mobil bulmaca oyunu. Sadece iOS platformunda oynanabilir olan oyun, kafa dağıtmak için birebir. Kaydırmaya dayalı kontrolleriyle de her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz, sürükleyici bir yapım.

Animasyonların ön planda tutulduğu renkli görsellere sahip bulmaca oyununda üzerlerinde yüz ifadesi olan renkli blokları kırarak ilerliyoruz. Blokları sağa ve sola kaydırarak yatay bir çizgi oluşturuyor ve yok ediyoruz. Blokları kırdıkça sevimli şaman karakterimiz seviye atlıyor, yeni maskelere ve hediyelere kavuşuyor.

Sonsuz yapıda tasarlanan blok kırma oyununda zorlandığımız noktalarda kullanabildiğimiz güçlendiricilerimiz (yardımcılar) bulunmakta. Seçtiğimiz bloğu etrafındaki bloklarla birlikte yok eden çarpıcı, kendi rengindeki tüm blokları kıran toplayıcı, büyük blokları kırıp küçük hale getiren kırıcı, her bölümde sınırlı sunulan güçlendiriciler arasında.