?     Geri Bildirim
Smart Manager
TamindirMobilVerimlilikSmart Manager

Smart Manager

Smart Manager İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Smart Manager
Smart Manager
Smart Manager
Smart Manager

Android için Telefon Optimizasyon Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 4 saat önce

Smart Manager uygulaması ile Android cihazlarınızın optimizasyonunu yapabilirsiniz.

Smart Manager uygulaması ile Android cihazlarınızın optimizasyonunu yapabilir ve telefonunuzu daha verimli kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonlarımızı sürekli kullanmamız ve uygulamalar yüklememiz, bir süre sonra cihazda hantallaşmaya neden oluyor. Bunun için çeşitli temizleme işlemlerini uygulayarak çözüme ulaşabiliyoruz fakat, bu işlem elle yapıldığında oldukça uzun ve zahmetli olabiliyor. Smart Manager uygulaması da hem optimizasyon hem de pil ömrü uzatma konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Pil ömrü uzatma, optimizasyon, akıllı pil tüketimi, hızlı şarj özelliği gibi birçok işleve sahip olan uygulama oldukça hafif olmasıyla cihazınızda da oldukça az yer kaplıyor.

Çok basit bir arayüz sunan Smart Manager uygulamasıyla siz de Android cihazlarınızı verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız, ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Özellikler:

  • Hızlı şarj,
  • Pil ömrü uzatma,
  • Cihaz optimizasyon,
  • Pil optimizasyonu,
  • Çok az yer kaplama.

Smart Manager için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Smart manager
Smart Manager QR Kodu Okutarak İndir

Verimlilik Popülerleri

  1. ACR
    ACRAndroid için Görüşme Kayıt Uygulaması
  2. ES File Explorer
    ES File ExplorerAndroid için Dosya Yönetimi Uygulaması
  3. QR Code Reader
    QR Code ReaderAndroid için Karekod Okuyucu
  4. Dosya Yöneticisi
    Dosya YöneticisiAndroid için Dosya Yönetme Uygulaması
  5. Andy - Siri for Android
    Andy - Siri for AndroidAndroid İçin Sesli Asistan Uygulaması