Smart Manager uygulaması ile Android cihazlarınızın optimizasyonunu yapabilirsiniz.

Smart Manager uygulaması ile Android cihazlarınızın optimizasyonunu yapabilir ve telefonunuzu daha verimli kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonlarımızı sürekli kullanmamız ve uygulamalar yüklememiz, bir süre sonra cihazda hantallaşmaya neden oluyor. Bunun için çeşitli temizleme işlemlerini uygulayarak çözüme ulaşabiliyoruz fakat, bu işlem elle yapıldığında oldukça uzun ve zahmetli olabiliyor. Smart Manager uygulaması da hem optimizasyon hem de pil ömrü uzatma konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Pil ömrü uzatma, optimizasyon, akıllı pil tüketimi, hızlı şarj özelliği gibi birçok işleve sahip olan uygulama oldukça hafif olmasıyla cihazınızda da oldukça az yer kaplıyor.

Çok basit bir arayüz sunan Smart Manager uygulamasıyla siz de Android cihazlarınızı verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız, ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Özellikler: