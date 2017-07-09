Kuleyi oluştururken renklere yoğunlaşmalısınız.

Smash Rings, renkli halkalardan oluşan kuleyi mümkün olduğunca ayakta tutmanızı isteyen zorlu bir mobil oyun. iOS platformuna özel çıkış yapan arcade oyun, kolay oynanışa sahip ancak pür dikkat gerektirdiğinden her yerde rahatlıkla oynanabilecek bir oyun değil.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de aynı, keyifli oynanışı sunan Smash Rings’de rengarenk halkaların üst üste gelerek oluşturduğu bir kuleyle karşılıyorsunuz. İlerlemek için yukarıdan düşen halkaları rengine göre kuledeki halkayla eşleştirmeniz gerekiyor. Halkalar belli bir hızda düşüyor elbette. Ne çok hızlı ne de çok yavaş düşen renkli halka kulede aynı renkte bölüme geldiğinde ekrana dokunmanız yeterli oluyor. Yanlış zamanda dokunursanız oyun sonlanmıyor; ilgili halka en alta düşüyor, kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Tabii ki bunu çok tekrarlamanız gerek. Aksi halde halkaları kırmak zorlaşıyor, kısa sürede kulenin tepe noktasına geliyorsunuz.