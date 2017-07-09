?     Geri Bildirim
Smash Rings
TamindirMobilOyunlarBeceriSmash Rings

Smash Rings

Smash Rings İndir Hemen İndir

132 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Smash Rings
Smash Rings
Smash Rings
Smash Rings
Smash Rings

iPhone ve iPad İçin Kule Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Kuleyi oluştururken renklere yoğunlaşmalısınız.

Smash Rings, renkli halkalardan oluşan kuleyi mümkün olduğunca ayakta tutmanızı isteyen zorlu bir mobil oyun. iOS platformuna özel çıkış yapan arcade oyun, kolay oynanışa sahip ancak pür dikkat gerektirdiğinden her yerde rahatlıkla oynanabilecek bir oyun değil.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de aynı, keyifli oynanışı sunan Smash Rings’de rengarenk halkaların üst üste gelerek oluşturduğu bir kuleyle karşılıyorsunuz. İlerlemek için yukarıdan düşen halkaları rengine göre kuledeki halkayla eşleştirmeniz gerekiyor. Halkalar belli bir hızda düşüyor elbette. Ne çok hızlı ne de çok yavaş düşen renkli halka kulede aynı renkte bölüme geldiğinde ekrana dokunmanız yeterli oluyor. Yanlış zamanda dokunursanız oyun sonlanmıyor; ilgili halka en alta düşüyor, kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Tabii ki bunu çok tekrarlamanız gerek. Aksi halde halkaları kırmak zorlaşıyor, kısa sürede kulenin tepe noktasına geliyorsunuz.

Smash Rings için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Shori Games Limited
Smash Rings QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Happy Wheels
    Happy WheelsiPhone ve iPad İçin Fizik Tabanlı Beceri Oyunu
  2. Temple Run 2
    Temple Run 2iPhone ve iPad için Sonsuz Koşu Oyunu
  3. Bubble Island
    Bubble IslandiPhone ve iPad için Balon Patlatma Oyunu
  4. aa
    aaiOS için Beceri Oyunu
  5. Snake 2k Free
    Snake 2k FreeiPhone için Nokia 3310 Snake Oyunu