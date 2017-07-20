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Snoopy Pop
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Snoopy Pop

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Snoopy Pop
Snoopy Pop
Snoopy Pop
Snoopy Pop
Snoopy Pop

Android İçin Balon Patlatma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Snoppy ile kuşları kurtarıyoruz.

Snoopy Pop, çizgi filmlerden tanıdığımız sevimli köpek Snoopy ile kuşları kurtardığımız rengarenk görselli balon patlatma oyunu. Sahibimiz Charlie Brown ve Linus’un da eşlik ettiği yüzlerce eğlence dolu bölüm sizleri bekliyor. 

Çizgi film karakterlerini bir araya getiren eğlenceli balon patlatma oyununu çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirip oynaması için verebilirsiniz. Android telefon ve tablette oynanabilen, animasyonlarla süslenmiş yüksek kalitede renkli görseller ve Fıstıklar serisinin orijinal müzikleri eşliğinde başta Snoopy olmak üzere birçok karakterle birlikte kuşları kurtarıyoruz. Oyunu ne kadar çok oynarsak o kadar fazla karakterle tanışma, bulmacaları oynama şansına sahibiz.

Sevilen Snoopy karakterlerinin yer aldığı balon patlatmaya dayalı renkli bulmaca oyununu telefon ve tablette oyun oynama yaşına gelmiş küçük dostlarımıza tavsiye ediyorum.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Jam City, Inc.
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