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Snoopy Pop
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Snoopy Pop

(iOS)
Snoopy Pop İndir Hemen İndir

181 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Snoopy Pop
Snoopy Pop
Snoopy Pop
Snoopy Pop
Snoopy Pop

iPhone ve iPad İçin Balon Patlatma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Balonlarda hapsolmuş kuşları kurtarıyoruz.

Snoopy Pop, Peanuts (Fıstıklar) çizgi filmindeki karakterleri bir araya toplayan balon patlatmaya dayalı renkli bulmaca oyunu. iPhone ve iPad’inizde oyun oynamayı seven küçük kardeşiniz veya çocuğunuz için indirebileceğiniz güzel bir oyun. Snoopy’nin arkadaşlarıyla beraber kuşları kurtarma çabasını, sonrasında yaşadığı sevinci görmelisiniz.

Görselleri ve oynanışıyla küçük yaşta oyuncuları kendisine bağlayan Snoopy Pop’da ana karakter elbette sevimli köpek Snoopy. Kulübesinin üzerinde uyuyan, sahibinden daha akıllı hareketler sergileyen yetenekli köpek dostumuz balonlara hapsolmuş kuşları balonları patlatarak kurtarıyor. Yer yer sahibi Charlie Brown ve Linus yardım ediyor ona.

Eğlence dolu yüzlerce bölüm sunan oyunda karakterlerin yanı sıra müzikler de orijinal. Fıstıklar serisinin müzikleri eşliğinde patlatıyoruz renkli balonları.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Jam City, Inc.
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