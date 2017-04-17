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Solitaire Detectives
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Solitaire Detectives

Solitaire Detectives İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Solitaire Detectives
Solitaire Detectives
Solitaire Detectives
Solitaire Detectives
Solitaire Detectives

Solitaire oynayarak ipuçlarını ortaya çıkarmalı ve gizemi çözmelisiniz

Murat İşçi Son güncelleme 35 dakika önce

Solitaire Detectives, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kart oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun adından da anlayabileceğiniz gibi Solitaire oynadığınız oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Solitaire oynayarak gizem çözdüğünüz bir oyun olan Solitaire Detectives'te dedektiflik peşinde koşuyorsunuz. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda ipuçlarını bularak ilerliyor ve gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Bir cinayeti aydınlatmaya çalıştığınız oyunda hem kart oyunu oynuyor hemde bulmaca tarzında oyunları çözmeye çalışıyorsunuz. Oldukça zevkli bir oyun olarak nitelendirebileceğim Solitaire Detectives'de işiniz bir hayli zor. Atacağınız kartları düşünerek atmalı ve gizemi çözmek için ipuçlarını ortaya çıkarmalısınız. İlginç bir hikayeye sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz.

Renkli görsellere ve etkileyici atmosfere sahip olan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Stratejik ilerlemeli ve zorlu bölümlerin üstesinden gelmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Solitaire Detectives'i mutlaka indirmelisiniz. Eğer Solitaire oyunlarını seviyorsanız bu oyun mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor.

Solitaire Detectives oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Tapps Games
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