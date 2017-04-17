Solitaire Detectives, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve gizem dolu bir Solitaire oyunudur. Büyük bir cinayeti aydınlatmaya çalıştığınız oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda zevkle oynayabileceğiniz bir Solitaire oyunu olan Solitaire Detectives, hem kart oyunu oynayıp hemde dedektiflik yapma imkanı sunan bir oyundur. Oyunda Solitaire oynayarak ipuçlarını buluyor ve büyük bir cinayet vakasının arkasında yatan gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Dedektif gibi hissetmenizi sağlayacak oyunda dikkatli olmalı ve tüm ipuçlarını birleştirerek şüpheliyi yakalamalısınız. Bir hayli zor olan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer Solitaire oyunlarını seviyorsanız bu oyun mutlaka ilginizi çekecektir.

İlginç bir hikayeye sahip olan oyunu beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebilirim. Stratejik hamleler yapmanız gereken oyunda zorlu bölümlerin de üstesinden gelmelisiniz. Kolay bir oynanışa sahip olan Solitaire Detectives, etkileyici atmosferi ve renkli görselleriyle de ilgi çekiyor. Solitaire Detectives oyununu sakın kaçırmayın.

Solitaire Detectives oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.