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SOMA Bu Hafta Boyunca Humble Store'da İndirimli!

Daha önceden Amnesia: The Dark Descent gibi korku oyunlarıyla tanıdığımız Frictional Games firmasının bilim kurgu, hayatta kalma, korku gibi öğeleri barındıran oyunu SOMA, Humble Store üzerinde bu hafta boyunca indirimli olarak satılıyor. 

Bir su altı araştırma merkezinde geçen ve 2015 yılında piyasaya çıkmış olan korku oyununu, henüz deneme fırsatı bulamadıysanız Humble Store sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Çünkü oyun, bu hafta boyunca yüzde 70 oranında büyük bir indirimle satılıyor. Yani oyun, 29.99$'dan 8.99$'a düşmüş durumda. Bu indirim, 31 Temmuz tarihinde sona erecek.

Hem konusuyla, hem grafikleri ve ses efektleriyle oldukça beğeni toplayan SOMA'nın yalnızca Humble Store üzerinde indirimli olması da ayrı bir fırsat. Çünkü geri kalan tüm oyun platformları üzerinde oyun hala normal fiyatıyla satılıyor. Ayrıca Humble Store anasayfasından da görülebileceği üzere Rocket League ve diğer bazı oyunlar da çeşitli indirimlere sahip.

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SOMA
SOMA Korku Oyunu

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Yazar: - 26.07.2017

SOMA Bu Hafta Boyunca Humble Store'da İndirimli! İçin Yorum Yaz

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