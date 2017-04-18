Son Bir Yılın En Kötü ve En İyi Performanslı Telefonları Belirlendi

Önde gelen teknoloji yazarları ve bloggerlar, geçtiğimiz yılın en kötü ve en iyi performans veren akıllı telefonları hakkında yazılar yazarken oldukça ter döktüler. Aslında kişisel kararlardan çok somut ölçümleri göz önüne alsalardı, belki de bu kadar kasmalarına gerek yoktu.

Ünlü teknoloji web siteleri yazarları geçtiğimiz yılın en performans sahibi Android cihazı olarak Google Pixel telefonları işaret ederken, kullanıcılar arasında bu cihazlar performansı düşük ve tasarım olarak iPhone taklidi olarak nitelendiriliyorlar. Bunun sebeplerinden biri, The Verge dergisi yazarı Vlad Savov'un "Google Pixel neredeyse iPhone cihazlar kadar iyi" başlıklı yazısı da olabilir. Ancak bu başlık subliminal bir mesaj da içeriyor. Çünkü iPhone 7 serisi ürünleriyle yapılan benchmarklar göz önüne alındığında, Apple A10 yonga taşıyan bu cihazların Samsung Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 gibi telefonları performans olarak solladığı saptandı.

Şimdi fanatik okuyucularımız iPhone sevdalısı olduğumuzdan dem vurabilir ama aşağıdaki ölçümler tamamen bağımsız olarak derlenmiş sonuçlar.

Yukarıdaki tabloya dikkatle baktığınızda, 6GB RAM ile donatılmış bir Android telefonun kendi sınıfında birçok telefonu ezip geçtiğini görebilir, ancak 3GB RAM taşıyan bir iPhone tarafından uygulamaları çalışırken yavaş kaldığına da şahit olabilirsiniz. Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S8, iPhone 7 Plus ile beraber aynı uygulamayı çalıştırmaya başladığında, Samsung 7.40 dakikada işlemi tamamlarken, iPhone'da bu süre 3.20 dakika tutuyor.

AnTuTu benchmark sonuçları, teste tabi tutulan 10 farklı telefon için hemen yukarıdaki gibi açıklandı. Bu sonuçlara dayanarak 2017'nin en hızlı telefonunun A10 yongalı Apple iPhone 7 ailesi olduğunu söylemek çok da yanlış olmuyor.

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