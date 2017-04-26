Son Dakika Haberleri
Türkiye'nin ve Dünya'nın güncel haberlerini takip edebileceğiniz basit bir uygulama
Son Dakika Haberleri, güncel haberleri anlık takip edebileceğiniz basit kullanışlı bir uygulamadır. Doğru ve tarafsız şekilde haber sunan uygulama ile Türkiye'den ve Dünya'dan haberiniz oluyor.
Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınızda kullanabileceğiniz son dakika haber uygulaması ile farklı kategorilerden haberlere erişebiliyorsunuz. Son dakika haberlerini bildirim olarak yollayan uygulama, basit kullanımı ve kolay arayüzü ile dikkat çekiyor. Ekonomi ve iş, spor, dünya, bilim ve teknik, sağlık, magazin ve son dakika kategorilerine sahip olan uygulama mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulama diyebilirim. Uygulamanın tarafsız olması ise haberleri doğru bir şekilde analiz etmenize yardımcı oluyor. Güncel haberleri takip etmek istiyorsanız Son Dakika Haberleri uygulamasını mutlaka denemelisiniz.
Son Dakika Haberleri uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Videolar Cepte
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